Wohnungsbau in Brandenburg oft am Bedarf vorbei

In den meisten Regionen Brandenburgs werden nach Einschätzung des Instituts der Deutschen Wirtschaft zu viele neue Wohnungen und Einfamilienhäuser gebaut. In zahlreichen Landkreisen und kreisfreien Städten übersteigt der Neubau laut einer neuen Studie der Kölner Wirtschaftsforscher den Bedarf. Dem stehe ein zu geringer Neubau von Wohnraum in Berlin gegegenüber, teilte das Institut am Montag mit. Demnach spiegelt sich in der Region das bundesweite Gefälle zwischen Ballungs- und ländlichen Räumen wider: Der Leerstand auf dem Land verschärfe sich ebenso wie der Wohnungsmangel in Städten.

In Brandenburg sei lediglich in den Kreisen Oberhavel, Teltow-Fläming und den Städten Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) der Bedarf nicht gedeckt, so die Forscher. Die Oderstadt ist dabei ein Sonderfall, weil hier die Zahl der Wohnungen sogar gesunken ist, obwohl eigentlich mehr gebraucht werden. In der Uckermark, der Prignitz sowie den drei südlichen Landkreisen Brandenburgs gibt es der Baubedarfsanalyse für die Jahre 2011 bis 2015 zufolge gar keinen Bedarf an Neubauten. In manchen dieser Kreise stieg die Zahl der Wohnungen dennoch, in Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße sank sie hingegen.

Besonders drastisch war die Fehlentwicklung in Ostprignitz-Ruppin: Einem Bedarf von 69 Wohnungen standen 202 Neubauten gegenüber. Die Forscher erwarten in betroffenen Regionen unter anderem Leerstände und empfehlen den Kommunen beispielsweise, Neubauten an den Abriss von Altbauten zu koppeln.