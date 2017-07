Wer neue Windräder ans Netz bringen will, muss sich seit diesem Jahr in einer Ausschreibung darum bewerben. Für Bürger-Windparks gelten niedrigere Hürden, damit möglichst viele Menschen vor Ort beteiligt werden. Doch hinter den meisten Brandenburger Bürger-Projekten steckt ein Unternehmen. Von Marc Langebeck

Als die Bundesnetzagentur im Mai Windparks vergab, gingen 13 Zuschläge nach Brandenburg. Die meisten davon gingen an Bürgerwindgesellschaften. Die Grundidee: Bürger, die in ihrer Gemeinde ein Windrad quasi vor der Haustür haben, sollen auch finanziell am Ertrag der Anlagen beteiligt werden. Das soll die Akzeptanz der oftmals wenig beliebten riesigen Strommühlen erhöhen. Doch wie Recherchen des rbb zeigen, sind elf der Projekte nicht nur von einfachen Bürgern gesteuert – sondern sehr eng mit dem Windenergieunternehmen Enertrag AG aus der Uckermark verzahnt.

Vom rbb ausgewertete Handelsregister-Auszüge zeigen, wie eng zudem die personellen Verflechtungen sind: In der Geschäftsführung aller elf Bürgerwindgesellschaften sitzen Mitarbeiter von Enertrag oder deren Tochterfirmen. Auch viele Anteilseigner sind Mitarbeiter von Enertrag, beziehungsweise sind es gewesen. Zum Zeitpunkt der Auswertung lässt sich von rund 160 Anteilseignern bei rund 50 Personen eine direkte Verbindung zu Enertrag zuordnen. Auch Vorstandschef Jörg Müller ist an einer Bürgerwindgesellschaft beteiligt - die Leitung liegt bei seiner Frau, wie Müller dem rbb bestätigte.

Dass Enertrag-Mitarbeiter an den Bürgerwindgesellschaften beteiligt sind - ob als Geschäftsführer oder Anteilseigner - hält der Unternehmensrechtler Tilman Bezzenberger von der Universität Potsdam grundsätzlich für rechtlich unbedenklich. "Als Privatperson kann ich das machen." Politisch bedenklich hingegen wäre es, wenn von Enertrag der ganze Input käme, von Planung, Finanzierung bis zur Errichtung. "Dann stellt sich die Frage, ob es sich nicht um ein Enertrag-Venture handelt und die Bürgerenergiegesellschaften nur vorgeschoben sind. Agieren die Bürgerenergiegesellschaften als Außenstellen von Enertrag? Was wäre gewesen, wenn Enertrag sich direkt bei der Ausschreibung beworben hätte?" fragt Bezzenberger.

Wenn Enertrag sich direkt offen bei der Bundesnetzagentur beworben hätte, hätte man weniger Bürger mitnehmen können, hält Müller diesem Argument entgegen. Er versteht die Bürgerwindgesellschaften keinesfalls als Außenstellen seines Unternehmens, vielmehr seien es Kunden. Die Zusammenarbeit mit Enertrag hätten seine Mitarbeiter, die an den Bürgerwindgesellschaften beteiligt sind, nicht offengelegt. "Die Bundesnetzagentur fragt nicht danach, insofern gab es keine Möglichkeit, etwas offen zu legen", so Müller.

Die Bundesnetzagentur schreibt auf Anfrage, dass sie derzeit vertieft bezuschlagte Bürgerenergieprojekte nach Missbrauchsfällen überprüfe. Ob die Anforderungen an die Gesellschaftsstruktur bei den Enertrag-Projekten eingehalten wurden, lässt die Agentur offen.



"Die Regeln sind eingehalten worden", beurteilt Volker Quaschning das Enertrag-Vorgehen. Er ist Professor für Regenerative Energien an der HTW Berlin und sitzt im Rat des Bündnisses Bürgerenergie (BBEn) e.V. Seine Kritik richtet er nicht an Enertrag, sondern an den Gesetzgeber: "Ich denke, man muss die Regeln anpacken."

So sei bislang nicht vorgeschrieben, dass es eine öffentliche Ausschreibung geben müsse, bei der alle Leute aus einer Gemeinde eingeladen werden, sich zu beteiligen. Andererseits müsse man sich fragen, ob so ein kompliziertes Konstrukt wie eine Ausschreibung überhaupt Sinn mache, wenn man Bürger beteiligen wolle.