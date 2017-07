Wie rbb|24 berichtete , hat die IBB für die Zertifizierung 70 neue Fahrrad-Stellplätze mit Bügeln angeschafft. Zudem stellt die Bank fünf Duschen, Umkleideräume und abschließbare Spinde zur Verfügung. Und wer auf dem Weg zur Arbeit einen Platten hat, kann einen Hol- und Bringdienst von zwei Fahrradläden in der Umgebung in Anspruch nehmen. Das Resultat: 70 bis 80 der 630 Mitarbeiter kommen im Sommer regelmäßig mit dem Rad zur Arbeit.

IBB-Vorstands-Mitglied Sonja Kardorf nahm die Auszeichnung persönlich entgegen. Die Spitzenbankerin sagte: "Wir sind stolz auf die Auszeichnung, werden uns darauf gleichwohl nicht ausruhen." So solle in den nächsten Jahren die Zahl der Abstellplätze weiter erhöht werden. Zudem sollen die Aktionen für radelnde Mitarbeiter weiter ausgebaut und verstetigt werden.

Die ADFC-Projektleiterin Maria Antonulas berät derzeit fünf weitere Berliner Unternehmen bei der Zertifizierung. "Das Thema hat in den vergangenen zwei, drei Jahren stark an Bedeutung gewonnen". Studien würden inzwischen zeigen, dass sich Investitionen in mehr Fahrradfreundlichkeit für Unternehmen auch finanziell rentieren. So haben Arbeitnehmer, die mit dem Rad zur Arbeit kommen, im Schnitt ein Drittel weniger Krankentage pro Jahr.