Resort Schwielowsee an Investorengruppe verkauft

Das Resort Schwielowsee bei Werder (Potsdam-Mittelmark) ist an eine Hotel-Investorengruppe verkauft worden, Das teilte der Insolvenzverwalter dem rbb mit. Über den Preis sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Geschäftsbetrieb soll Anfang nächsten Jahres übergeben werden, um das Saisongeschäft nicht zu stören, hieß es.

Die Käufern sind die börsennotierte Primecity Investment Gesellschaft und die Precise Hotel Collection, so der Sprecher des Insolvenzverwalters zu Antenne Brandenburg. Primecity ist laut Angaben auf der eigenen Homepage darauf spezialisiert, Hotels in Deutschland aufzukaufen. Mehrere Dutzend Ibis-, Best Western und Mercure-Hotels gehören demnach dieser Gruppe.