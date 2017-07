Helmut Krüger Potsdam Montag, 10.07.2017 | 20:57 Uhr

Wie es geht, kann ja schon zwischen Bhf. Charlottenburg und dem Westkreuz bzw. dem südwestlichen Autobahnring von der Bahn aus bewundert werden. Im Grunde genommen geht es um optimale Verwertung des Grundstücks und dazu die Nutzung eines Beton-Gleitkerns.



So gesichtslos und bloß seriell das bisherige Hochhaus im Sinne der 1970er Jahre ist, so graduell weniger gesichtslos wird das neu angebaute Hochhaus der Investoren. Mit der Umgebung hat weder das neue noch das bisherige Hochhaus zu tun. Es ist errichtet im Stil der Überall-Ismus - von Shanghai über Dubai bis nach Buenos Aires.



Wenn der Universalismus zu recht Ablehnung findet, so findet sich eine Begründung dafür in genau diesem Hochhaus. Sowohl in dem eher spartanischen, was bisher war, wie auch in dem nach Luxus scheinenden neuen.