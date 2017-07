Am kommenden Mittwoch den 2. August wollen Politiker und Industrie beraten, wie es mit Dieselfahrzeugen weiter gehen soll und wie die Luft in den Städten verbessert werden kann. In der Straßenumfrage sind sich die Bürger in Brandenburg einig, wer zur Verantwortung gezogen werden muss. Enttäuscht sind auch die Autozulieferer: Sie fordern mehr Transparenz und eine schnelle Nachrüstung.