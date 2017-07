Koffer-Chaos am Flughafen Tegel

Wegen der massiven Probleme bei der Abfertigung übergibt Air Berlin einen Teil der Gepäckbeförderung wieder an seinen alten Dienstleister Wisag. Der fertigt ab sofort alle Flüge der Ferienflieger-Tochter Niki ab. Aeroground verliert damit bis zu 20 Flüge pro Tag.

Um den Flugbetrieb in Tegel zu stabilisieren, beauftragt Air Berlin seinen alten Dienstleister Wisag, einen Teil der Gepäckbeförderung vom Konkurrenten Aeroground zu übernehmen. Das sagte ein Sprecher von Air Berlin am Dienstag. Ab sofort wird das Gepäck aller Flüge von Air Berlins Ferienflieger-Tochter Niki wieder von Wisag abgefertigt. Damit verliert der neue Bodendienstleister Aeroground 15 bis 20 Flüge pro Tag. Alle Air Berlin-Flüge unter dem Namen der Muttergesellschaft bleiben hingegen bei Aeroground.

Air Berlin hatte die Abfertigung seiner Flüge Ende März an Aeroground übergeben. Seitdem kam es häufig zu Verspätungen, Flugausfällen und langen Wartezeiten am Gepäckband des Flughafens Tegel. Beide Seiten streiten, wer dafür verantwortlich ist. In der vergangenen Woche hatte Aeroground Air Berlin angeboten, den Vertrag zwischen Dienstleister und Airline vorzeitig aufzulösen. Air Berlin lehnte jedoch ab.