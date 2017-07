Air Berlin will vom neuen Bodendienstleister Aeroground Schadenersatz fordern. Vorstandschef Thomas Winkelmann sagte der "Rheinischen Post", die Fluggesellschaft müsse ihren Passagieren mehr als zehn Millionen Euro an Entschädigungen zahlen. Grund sind Verspätungen und Ausfälle wegen der Probleme bei der Gepäckabfertigung am Flughafen Tegel.



Aeroground hatte im März den Gepäcktransport in Tegel übernommen. Dabei kommt es immer noch zu Verzögerungen. "Wir fordern vom Mutterunternehmen von Aeroground, dem Flughafen München, Schadenersatz in Millionenhöhe. Es ist unerträglich, wie unprofessionell Aeroground aufgebaut und gemanagt wurde", sagte Winkelmann der Zeitung.



Der Air-Berlin-Chef erwartet dem Bericht zufolge außerdem Zugeständnisse von der Belegschaft und dem Geschäftspartner Tui, um die hoch verschuldete Fluggesellschaft zu retten. Mit der Gewerkschaft Verdi und der Vereinigung Cockpit werde er darüber reden, wie die Produktivität verbessert werden könne.