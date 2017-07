Analyse der Jobseite "Indeed" zur Online-Stellensuche

Berlin, Bayern und Baden-Württemberg sind die attraktivsten Bundesländer für Job-Suchende aus dem Ausland. Das ist das Ergebnis einer Analyse der Webseite zur Jobsuche Indeed, die das Suchverhalten von Arbeitskräften untersucht hat, die über eine berufliche Zukunft in Deutschland nachdenken. So erhält Berlin rund neun Prozent aller Jobsuchen aus dem Ausland. Es folgen Bayern und Baden-Württemberg mit jeweils rund sieben Prozent.

Interessant: Das größte deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen verfügt zwar im Vergleich der Bundesländer über die meisten freien Stellen, zieht aber verhältnismäßig wenige Interessenten aus dem Ausland an (3,62 Prozent). Auf Platz Vier des internationalen Interesses liegt das Saarland, das offenbar von seiner unmittelbaren Nähe zu Frankreich profitiert.