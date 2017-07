Der Berliner Musikdienst SoundCloud will einen erheblichen Teil seiner Mitarbeiter entlassen. 173 Beschäftigte sollen gehen, hat Mitgründer Alex Ljung am Donnerstagabend in einem Blogeintrag angekündigt. Medienberichten zufolge sind das rund 40 Prozent der Belegschaft. Wie Ljung weiter mitteilte, wolle sich SoundCloud künftig auf die Firmenstandorte in Berlin und New York konzentrieren – das bedeutet, dass die Büros in San Francisco und London geschlossen werden.