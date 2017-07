Audio: Inforadio | 13.07.2017 | Dominik Lenz | Bild: dpa/Patrick Pleul

Erneuerbare Energien in Brandenburg - Branche kritisiert Wirtschaftsminister Gerber heftig

13.07.17 | 18:58 Uhr

Brandenburgs Wirtschaftsminister Gerber (SPD) hat sich quasi in die Höhle des Löwen gewagt: Beim Branchentag Erneuerbare Energien musste er am Donnerstag heftige Kritik einstecken. An der Braunkohle hält die Landesregierung dennoch fest. Von Dominik Lenz

Visions- und verantwortungslos sei die Landesregierung bei der Energiewende, so Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin in seinem Impulsvortrag "Postfaktische Energiepolitik". "Es geht hier um mehr als ein bisschen Kostenverschiebung und Arbeitsplätze. Es geht um die Zukunft unseres Planeten."



Quaschning fordert einen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung bis spätestens 2040: "Wenn wir es wirklich wollen und die Verantwortung für unsere Kinder ernst meinen, dann können wir das durchaus in zehn bis 20 Jahren hinkriegen", so der Wissenschaftler. Bei den aktuellen politischen Gegebenheiten und dem Tempo dauere es dagegen mehr als 100 Jahre. "Wir müssen das Tempo einfach verfünffachen."

Gerber: "Wir sind noch ganz am Anfang"

Der angegriffene Energieminister Albrecht Gerber verteidigte in seinem Grußwort vor den Vertretern von erneuerbaren Energie-Unternehmen sein Festhalten an der Braunkohle. Wo andere Länder erst mit der Energiewende beginnen, sei Brandenburg bereits mitten drin. Allerdings wäre es unehrlich zu behaupten, das Land könne auf kurze Sicht ohne konventionelle Energieträger auskommen: "Ich habe darauf hingewiesen, dass wir ungefähr 13 Prozent erneuerbare Energien im Endenergieverbrauch haben. Wir sind da noch ganz am Anfang. Zu glauben, in 15 Jahren könnte man Atomkraft und Braunkohle abstellen, das halte ich für eine Illusion."



In der Höhle des Löwen

So forderten beide Seiten von der anderen Ehrlichkeit. Für Wirtschafts- und Energieminister Gerber war der Auftritt auf dem Verbandstag der Besuch in der Höhle des Löwen. Auch Jan-Hinrich Glahr Vorsitzender des Landesverbands Windenergie wirft der Landesregierung Konzeptlosigkeit vor: "Sie hängt in einer Falle, die sie sich selbst geschaffen hat, indem sie keine klare Strategie findet für den Umgang mit dem Kohleausstieg."



Widerstand gegen jedes Windrad

Schlecht unterstützt fühle sich die Branche auch beim Thema Akzeptanz in der Bevölkerung: "In Brandenburg haben wir die fatale Situation, dass wir zwar beim Ausbau der Energien ganz vorne sind und gleichzeitig bei Dialog- und Kommunikationsmaßnahmen ganz weit hinten."



Wenn also jedes Windrad gleich eine Bürgerinitiative hervorrufe, müsse besser informiert werden, meint Glahr. Da seien andere Bundesländer weiter, weshalb beim Branchentag auch der Städte- und Gemeindebund vertreten ist. Referatsleiter Sebastian Kunze meint, die Kommunen müssten mehr an den Einnahmen zum Beispiel aus Windstrom beteiligt werden, dann würde auch die Akzeptanz vor Ort steigen: "Aus unserer Sicht wird das nur dann gelingen, wenn wir wirklich Akzeptanz schaffen, und wir glauben, dass Wertschöpfung vor Ort ein entscheidender Punkt sein kann."



Der Branchentag wird vom Brandenburger Bundesverband Windenergie ausgerichtet. Erstmals trafen sich allerdings Vertreter aller Bereiche. Für Brandenburg sind das vor allem Wind und Biogasanlagen. Der Verband sprach von einer wichtigen Plattform, um eine gemeinsame Stimme für die Energiewende in Brandenburg zu finden.