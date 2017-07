In Brandenburg werden weiter fleißig Immobilien gekauft. Zwar nicht mehr so viele wie noch vor einem Jahr. Doch ein Zeichen für eine sinkende Nachfrage sei das nicht, zumal die neuen Hausbesitzer insgesamt mehr Geld ausgaben als je zuvor in den vergangenen 20 Jahren.

Am Brandenburger Immobilienmarkt waren die Umsätze im vergangenen Jahr so hoch wie seit 20 Jahren nicht. Wie Innenstaatssekretärin Katrin Lange am Mittwoch in Potsdam mitteilte, wurden im Grundstücksmarkt-Bericht insgesamt 35.700 Geschäfte im Wert von 5,4 Milliarden Euro erfasst.

Während die Umsätze innerhalb eines Jahres um acht Prozent kletterten, ging die Zahl der Immobilienverkäufe um vier Prozent zurück. Experten werteten dies als Hinweis auf ein knapper werdendes Angebot und nicht als Indiz für eine sinkende Nachfrage, sagte die Staatssekretärin.