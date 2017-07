Video: Brandenburg aktuell | 25.07.2017

Wirtschaftsförderung in acht Regionen - Brandenburg fördert neue Projekte in "Wachstumskernen"

25.07.17 | 22:49 Uhr

Der Ausbau von Gründerzentren, die Förderung eines Industriedenkmals oder Büroflächen für Mittelständler: Die Brandenburger Landesregierung unterstützt zehn neue Projekte in den sogenannten regionalen Wachstumskernen - für den Wirtschaftsminister ein Erfolgsmodell.

Die rot-rote Brandenburger Landesregierung setzt bei der Wirtschaftsförderung weiter vorrangig auf 15 ausgewählte Regionen. Das Kabinett verständigte sich am Dienstag auf zehn neue Projekte, die in acht sogenannten regionalen Wachstumskernen gefördert werden sollen. Insgesamt sind rund 60 Millionen Euro dafür vorgesehen, wovon etwa 35 Millionen Euro aus öffentlichen Geldern kommen.

So soll etwa für den "Wachstumskern" Oberhavel das ehemalige Puschkin-Gymnasium Hennigsdorf zu einem Gründerzentrum umgebaut werden. In Potsdam wird ein Zentrum gefördert, in dem etwa Büros für Mittelständler aus der Gesundheitswirtschaft entstehen sollen. Im "Wachstumskern" Prignitz ist geplant, das Bahnhofsgebäude und dessen Umfeld in Wittenberge neu zu entwickeln.

Gerber: Wirtschaftliche Entwicklung vorangebracht

In Schwedt (Uckermark) soll der Freiluft-Sportkomplex Heinrichslust und dessen Umfeld ausgebaut werden. Und im Süden des Landes kommen die Gelder dem regionalen Gründungszentrum an der BTU Cottbus zugute sowie zwei Projekten in Finsterwalde (Elbe-Elster): dem Industriedenkmal Textilfabrik Carl Schäfer und dem Ausbau des Bahnhofs als Mobilitätsknotenpunkt.

Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) betonte, die Konzentration der Aktivitäten auf die "Wachstumskerne" habe die wirtschaftliche Entwicklung in Brandenburg kräftig vorangebracht. Sie hätten sich zu Ankern im Land entwickelt mit einer hohen Arbeitsdichte und Zuzug auch aus Berlin. Sie strahlten auch auf ihre Umgebung aus, so Gerber.

Seit zwölf Jahren "Stärken stärken"

Die Bürgermeister aus Oranienburg und Velten, Hans-Joachim Laesicke und Ines Hübner (beide SPD), sagten, sie stünden bei neuen Gewerbeflächen und dem Wohnungsbau vor großen Herausforderungen. Beide Städte gehören zusammen mit Hennigsdorf zu einem Wachstumskern. Laesicke sprach von einer "erfreulichen Entwicklung". Hübner sagte, jede Stadt für sich alleine komme nicht weit voran. "Wir müssen uns als Region begreifen." So kämpfe man etwa gemeinsam für eine bessere Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Die Landesregierung hatte vor rund zwölf Jahren das Prinzip der flächendeckenden Gießkannenförderung aufgegeben. Seitdem richtet das Land nach dem Prinzip "Stärken stärken" seine Wirtschaftsförderung auf bestimmte Branchen und eben die 15 regionalen "Wachstumskerne" aus. Dort wurden 176 Projekte für insgesamt 750 Millionen Euro auf den Weg gebracht.

Allerdings gibt es in den geförderten Regionen auch Schwierigkeiten - etwa die Sicherung der Fachkräfte. In manchen "Wachstumskernen" werden in den kommenden Jahren 40 Prozent der Fachkräfte in den Ruhestand gehen. Um ausreichend Fachkräfte gewinnen und halten zu können, sollen besonders die Verkehrsanbindung und die Wohnsituation durch Neubauten und Sanierungen verbessert werden.

Mit Informationen von Dominik Lenz und Daniel Gaesche