Belastet der Spargelanbau in Brandenburg das Grundwasser?

Seite 1 von 2

Naturschützern ist das unheimlich. Der Ökotoxikologe Werner Kratz von der Freien Universität Berlin erklärt, vor 20 Jahren habe ein Landwirt in Brandenburg eine Tonne Spargel pro Hektar auf seinem Acker geerntet - heute seien es sechs Tonnen. "Diese Steigerung kann man nur erreichen, wenn auf den Feldern wahnsinnig gedüngt wird", sagt Kratz dem rbb.

92 Betriebe produzieren in Brandenburg Spargel auf einer Anbaufläche von insgesamt 4.407 Hektar . Um gute Erträge zu erreichen, wird auf den Flächen immer mal eine Pause eingelegt - im Vorjahr wurden 3.345 Hektar real genutzt .

Spargelanbau in Brandenburg

Und das habe Konsequenzen: Übermäßiger Einsatz von Gülle und stickstoffhaltigem Dünger etwa im Obst- und Gemüseanbau gilt seit langem als Ursache für zu hohe Nitratwerte im Grundwasser.

Und Nitrat im Trinkwasser kann zu Gesundheitsschäden führen: Es steht zum Beispiel in Verdacht, bei Frauen Brustkrebs auszulösen. Im Körper wird Nitrat zu Nitrit reduziert und schränkt in der Folge den Sauerstofftransport im Blut ein. Und zwar bereits in recht geringen Mengen, sagt Kratz: "Wir wissen auch, dass gerade bei Kleinkindern oder älteren, chronisch Kranken schon 20 Milligramm Nitrat pro Liter Probleme machen können." Der gesetzliche Grenzwert liegt bei 50 Milligramm Nitrat pro Liter.

Spargel macht in Brandenburg fast drei Viertel der gesamten Gemüseanbaufläche aus und ist damit die bedeutendste Kultur im Gartenbau auf dem Feld. Derzeit untersuchen die Behörden im Spargelanbaugebiet Schäpe bei Beelitz einen Fall von mutmaßlich überhöhten Nitratwerten im Grundwasser.