Wassertourismus in Brandenburg - Wirtschaftsminister Gerber fordert längere Schleusenzeiten

18.07.17 | 18:56 Uhr

Wer auf Brandenburger Gewässern abends mit dem Kanu oder Sportboot unterwegs ist, steht oft vor verschlossenen Toren: Vor zwei Jahren hatte der Bund die Öffnungszeiten seiner Schleusen gekürzt. Jetzt fordert Brandenburgs Wirtschaftsminister ein Umdenken.

Mit Blick auf den Wassertourismus im Land hat Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) den Bund aufgefordert, die in seiner Zuständigkeit liegenden Schleusen wieder länger offen zu halten. Die verkürzten Schleusenzeiten, die seit zwei Jahren gelten, müssten komplett zurückgenommen werden, sagte er am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts.



Wassertourismus erwirtschaftet 200 Millionen Euro

"Wir appellieren an den Bund, diese wichtige Infrastruktur nicht zu vernachlässigen, sondern dort zu investieren", sagte Gerber. Allein im Bootsverleih, in Häfen und bei der Fahrgastschifffahrt arbeiteten landesweit 2.100 Beschäftigte. Jährlich würden Umsätze in Höhe von 200 Millionen Euro erwirtschaftet.

Seit 2015 hatte der Bund die Schleusenzeiten an einigen Ostbrandenburger Schleusen wegen Personalmangel verkürzt. Statt wie bis dahin üblich um 22 Uhr, war seitdem wochentags um 18 Uhr und am Wochenende um 19 Uhr Schluss. Dadurch kam es etwa im Seenland Oder-Spree zu einem spürbaren Rückgang von Touristen, die etwa mit dem Kanu oder Motorboot unterwegs sind. Der Landes-Tourismusverband Brandenburg betrachtet die Entwicklung mit Sorge, denn er fürchtet um den Wassertourismus in der Region.

Schleusenzeiten teilweise wieder verlängert

Zuletzt hat der Bund die Öffnungszeiten seiner Schleusen zumindest teilweise wieder verlängert. So hat die Schleuse "Neue Mühle" an der Dahme-Wasserstraße von April bis November wochentags und am Wochenende immerhin bis 21 Uhr geöffnet. Die Schleusen am Storkower Gewässer sind dagegen nur bis 18 Uhr in Betrieb, am Freitag und am Wochenende bis 19 Uhr. Das betrifft die Schleusen "Kummersdorf", "Storkow" und "Wendisch Rietz".

Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes listet die Betriebszeiten ihrer Schleusen in der Datenbank ELWIS auf. Die Schleusen an den Landeswasserstraßen liegen dagegen in der Verantwortung des Brandenburger Landesamtes für Bauen und Verkehr. Auch für diese besteht die Möglichkeit, die Schleusenzeiten online abzurufen. Sendung: Brandenburg aktuell, 18.07.2017, 19:30 Uhr