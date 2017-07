Plastiktütenfreier Tag - Verbraucherschützer fordern Abgabe auf Plastiktüten

03.07.17 | 17:26 Uhr

In Berlin und Brandenburg sind in den vergangenen zwölf Monaten schätzungsweise 270 Millionen Plastiktüten auf dem Müll gelandet. Viel zu viele findet die Deutsche Umwelthilfe und fordert die Einführung einer Abgabe, die anderswo bereits prima funktioniert. Von Oliver Noffke



Seit einem Jahr müssen Kunden in vielen Geschäften und Kaufhäusern für Plastiktüten bezahlen. Denn am 3. Juli 2016 trat eine freiwillige Selbstverpflichtung des Handelsverbands Deutschland (HDE) in Kraft, die mit Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) ausgehandelt wurde. Seither sei der jährliche pro-Kopf-Verbrauch von Plastiktüten von 71 auf 45 Stück gesenkt worden, teilt die Verbraucher- und Umweltschutz-Organisation Deutsche Umwelthilfe mit. Das reiche jedoch noch nicht. Nach den Zahlen landen allein in Berlin und Brandenburg jedes Jahr mehr als 270 Millionen Plastiktüten auf dem Müll. Die Deutsche Umwelthilfe fordert jetzt eine bundesweite Abgabe auf Plastiktüten in Höhe von 22 Cent, um den Verbrauch noch mehr zurückzudrängen. Die Einnahmen sollten der Staatskasse zu Gute kommen.

90 Prozent weniger Plastiktüten in Irland

In Irland wurde eine entsprechende Steuer bereits 2002 eingeführt. Innerhalb eines Monats ging der Verbrauch von Plastiktüten damals um mehr als 90 Prozent zurück. "Die HDE-Selbstverpflichtung ist löchrig wie ein Schweizer Käse", teilte Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe mit. "Ein Großteil der Händler ist nicht Mitglied beim HDE. Sie sind nicht an die Vereinbarungen gebunden und geben Plastiktüten weiterhin kostenlos heraus." Außerdem fehlten Sanktionsmöglichkeiten gegen HDE-Mitglieder, die sich nicht an die Selbstverpflichtung hielten, kritisiert die Organisation. Da die Erlöse aus dem Verkauf von Plastiktüten ausschließlich bei den Händlern landeten, würden diese so den Neukauf finanzieren. "Somit bleiben Plastiktüten weiterhin ein attraktives Werbemittel", so Fischer.

Handelsverband weist Kritik zurück

Diese Kritik kann man beim Handelsverband Berlin-Brandenburg nicht nachvollziehen. "Wir haben innerhalb eines Jahres den Tütenverbrauch um mehr als ein Drittel gesenkt", sagte Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen rbb|24. "Wir sind auf einem sehr guten Weg, einer der Vorreiter innerhalb Europas zu werden." Dass Handelsunternehmen ihren Namen auf Tüten drucken würden, sei absolut legitim. Trotzdem handele es sich zu allererst um ein Transportmittel für die Einkäufe der Kunden so Busch-Petersen. "Die Ökobilanz einer mehrfach genutzten Plastiktüte ist auch keine schlechte." Nicht für jeden Kunden käme ein teurerer Stoffbeutel infrage. Mit Blick auf die in ganz Deutschland verbrauchten Plastiktüten sagte Busch-Petersen: "Zwei Milliarden Tüten weniger innerhalb eines Jahres - das ist doch nicht löchrig."



Laut der Deutschen Umwelthilfe werden in Irland jährlich 16 Plastiktüten pro Kopf verbraucht. In Dänemark und Finnland seien es sogar nur vier Tüten. Umwelt- und Verbraucherorganisationen begehen den 3. Juli als Internationalen Plastiktütenfreien Tag. Sie kritisieren, dass die geringe Nutzungsdauer von Plastiktüten in keinem Verhältnis steht zu ihrer aufwändigen Herstellung, die große Mengen Rohöls verschlinge. Zudem dauert es Hunderte Jahre bis Plastiktüten komplett verrotten. Plastiktüten, die in Flüssen, Seen oder Meeren landen, gefährden die dortigen Lebewesen. Die EU-Kommission fordert, dass in ihren Mitgliedsstaaten bis 2025 der Verbrauch auf höchstens 40 Plastiktüten pro Einwohner jährlich gesenkt wird.



Sendung: Abendschau, 03.07.2017, 19.30 Uhr