Die Lichtenrader seien unzufrieden mit dem Urteil und fühlten sich ungerecht behandelt, so die Bürgerinitiative. Ihre Einwände in dem Verfahren seien ohne Grundlage abgelehnt worden.

Nach der Niederlage vor dem Bundesverwaltungsgericht will die Berliner Bürgerinitiative Lichtenrade - Dresdner Bahn e. V. das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anrufen. Das wurde auf einer Informationsveranstaltung am Montagabend beschlossen. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet. Die finanziellen Mittel dazu seien "in jedem Fall" vorhanden, heißt es auf der Homepage der Bürgerinitiative.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte in der vergangenen Woche eine Klage der Anwohner gegen den geplanten Ausbau der Bahnstrecke in Richtung Dresden abgewiesen. Die Kläger forden einen Tunnel, bisher sind als Lärmschutz lediglich Schallschutzwände vorgesehen. Sie argumentieren, dass die bis zu vier Meter hohen Wände auf dem zweienhalb Kilometer langen Abschnitt durch Lichtenrade das Stadtbild zerschneiden würden.



Die Bahn hat mittlerweile angekündigt, dass sie noch in diesem Jahr mit dem Bauvorhaben beginnen will. Über die Baumaßnahmen will die Bahn interessierte Bürger an drei Terminen (5., 11. und 17. Juli) in der Stadtteilbibliothek Lichtenrade informieren.