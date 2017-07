Durchschnittsverdienst in der Region ist gestiegen

Der Durchschnittsverdienst in Berlin und Brandenburg ist im vergangenen Jahr um knapp drei Prozent gestiegen.

In Brandenburg legte er um 2,9 Prozent auf 28.100 Euro zu, wie das Statistikamt am Montag in Potsdam mitteilte. Trotzdem liegt das durchschnittliche Einkommen mit 84,5 Prozent deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.