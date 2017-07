Auch die dritte Runde der Tarifverhandlungen hat zu keinem Ergebnis geführt - deshalb ruft Verdi die Beschäftigten des Einzelhandels am Freitag zum Warnstreik auf. Betroffen sind Kaufhäuser, Supermärkte und Modegeschäfte in Berlin und Brandenburg.

"Die bisherigen zwei Tarifverhandlungen mit dem Handelsverband für die Region haben gezeigt, dass Verdi- und Arbeitgeberpositionen sehr weit voneinander entfernt sind", erklärte Verdi im Vorfeld. Auch in der dritten Verhandlungsrunde hatte es am Donnerstag in Brandenburg/Havel keine Einigung mit den Arbeitgebern gegeben.

"Das ist absolut nicht ausreichend, und so werden wir für unsere Forderungen auf die Straße gehen müssen", hatte Verdi-Verhandlungsführerin Erika Ritter daraufhin erklärt. Busch-Petersen zeigte sich verwundert über die Streikdrohung. "Insgesamt 3,8 Prozent sind ja nun nicht nichts - das entspricht genau den Steigerungen, die derzeit im Handel bundesweit verhandelt werden", sagte er. "Eine Einigung hat es bislang auch nie auf der Straße gegeben, sondern nur am Verhandlungstisch." Verdi fordert hingegen die Erhöhung der Vergütungen um einen Euro je Stunde Arbeitszeit, was einer Erhöhung von etwa 6,6 Prozent entspricht. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 100 Euro monatlich erhöht werden. Für die Tarifverträge soll gemeinsam die Allgemeinverbindlichkeit beantragt werden.

Für Brandenburg geht es außerdem um die Angleichung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld an das Berliner Niveau. Derzeit erhalte eine Verkäuferin in Brandenburg rund 420 Euro im Jahr weniger als eine Berliner Kollegin. Dazu hätten die Arbeitgeber immer noch kein Angebot vorgelegt, erklärte Ritter. Busch-Petersen betonte jedoch, dass darüber in der nächsten Tarifrunde im August weiter gesprochen werden solle.



Im Einzelhandel der Region sind insgesamt 231.000 Beschäftigte tätig, davon in Berlin 147.000 und in Brandenburg 84.000.

Im Vorfeld der Gespräche hatten die Beschäftigten mehrfach die Arbeit niedergelegt, um ihren Forderungen Nachruck zu verleihen. In der vergangenen Woche hatten sich zudem bis zu 500 Menschen an einer Kundgebung in Berlin beteiligt.