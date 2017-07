In Brandenburg an der Havel gehen am Donnerstag die Tarifverhandlungen für den Einzelhandel in die dritte Runde.

Dabei geht es zum einen um die Erhöhung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld der Beschäftigten in Brandenburg. Laut Mitteilung der Gewerkschaft Verdi liegen die Sonderzahlungen mehrere Hundert Euro unter denen der Berliner Kollegen. Sie fordert daher eine schrittweise Angleichung an das Berliner Niveau.