Viele Jobs, aber schwache Ostlöhne - "Wenn das so weiter geht, hinken wir noch 30 Jahre hinterher"

24.07.17 | 17:13 Uhr

Der Arbeitsmarkt in Brandenburg boomt: Mehr Jobs, höhere Löhne, weniger Leiharbeit - das geht aus einer aktuellen Betriebsumfrage hervor. Doch die Freude wird getrübt: zu wenig Fachkräfte, schlechtere Chancen für Frauen und deutlich niedrigere Löhne als im Westen.

In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Beschäftigten in Brandenburg deutlich gestiegen, und auch Schul- und Hochschulabsolventen haben beste Chancen, einen Einstieg in den Arbeitsmarkt zu finden - das sind nur zwei der wichtigsten Erkenntnisse aus dem jüngsten "Betriebspanel" des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit, das am Montag vorgestellt wurde. Zwischen Juli und Oktober 2016 wurden dafür insgesamt 1.015 Betriebe zwischen Elbe und Oder befragt.

Robuster Arbeitsmarkt - mit ein paar deutlichen Schwächen

Doch die robuste Entwicklung des Arbeitsmarktes hat dunkle Kehrseiten, zum Beispiel den mittlerweile schon dramatischen Fachkräftemangel und die Tatsache, dass die Löhne in Brandenburg zwar kontinuierlich steigen, mit 81 Prozent allerdings vom westdeutschen Lohnniveau noch weit entfernt sind.

Im Jahr 2016 verdienten abhängig Beschäftigte in Brandenburg durchschnittlich 2.600 Euro brutto im Monat. Immerhin sind das fast vier Prozent mehr als im Vorjahr. Unter anderem ist das auf die Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns zurückzuführen, der in Brandenburg eine deutlich höhere Reichweite hat als in Westdeutschland.

Bei Löhnen erst 81 Prozent des Westniveaus erreicht

Der durchschnittliche Bruttolohn stieg damit in Brandenburg prozentual sogar stärker als in den übrigen Teilen Deutschlands. So kletterten die Löhne im gesamten Osten Deutschlands durchschnittlich nur um gut ein Prozent (auf 2.640 Euro). Auch in den alten Bundesländern lag die Steigerung bei nur einem Prozent - allerdings auf 3.230 Euro. Damit konnte Brandenburg den Abstand zum Lohnniveau im Westen zwar zum zweiten Mal in Folge verringen, doch mehr als 81 Prozent des Westniveaus sind noch immer nicht erreicht. "Wir schließen langsam auf, aber wenn das Tempo so weiter geht, brauchen wir 30 Jahre, bis wir ausgeglichen haben", sagte die brandenburgische Arbeitsministerin Diana Golze (Linke) bei der Vorstellung der neuen IAB-Studie in Potsdam.

Positive Ergebnisse der IAB-Studie - Die Zahl der Arbeitslosen befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit 1990.

- Gegenüber 2005 ist die Zahl der Jobs deutlich gestiegen.

- Befristete Beschäftigungsverhältnisse und Leiharbeit sind rückläufig.

- Die Chancen für Langzeitarbeitslose sind gestiegen.

- Schul- und Hochschulabsolventen haben gute Einstiegsmöglichkeiten.

Negative Ergebnisse der IAB-Studie - Viele Stellen können nicht besetzt werden, der Fachkräftemangel bleibt hoch.

- Ausländische Arbeitskräfte werden noch zu wenig integriert.

- Die Zahl der Menschen, die nur in Teilzeit arbeiten, ist stark gestiegen.

- Der Anteil von Frauen in Führungspositionen stagniert.

- Die Zahl der Betriebe, die ausbilden, ist noch zu gering.

- Die Löhne steigen, sind vom Niveau in Westdeutschland aber noch weit entfernt.

Arbeitsministerin hält Entwicklung für "nachhaltig positiv"

Auch wenn es so manchen bitteren Beigeschmack gibt: Dass der Job-Motor brummt, freut nicht nur die Beschäftigten: "Der Brandenburger Arbeitsmarkt entwickelt sich nachhaltig positiv", sagte Golze. Nicht nur, dass sich die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen auf einem Tiefststand befindet, auch die Zahl der Menschen, die in Brandenburg beschäftigt sind, ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen - auf insgesamt 986.000, das sind 15 Prozent mehr als 2005. Auch der Anteil der sogenannten "atypischen Beschäftigung" an der Gesamtbeschäftigung ist seit 2014 in Brandenburg deutlich zurückgegangen.



Nach den Ergebnissen der aktuellen IAB-Befragung findet sich zwar in nahezu jedem zweiten brandenburgischen Betrieb atypische Beschäftigung; dies ist aber deutlich weniger als in Westdeutschland, wo es 65 Prozent sind. Vor allem Mini-Jobs sind weit verbreitet. In Brandenburg findet sich diese Art der Beschäftigung in knapp 40 Prozent der Betriebe. Befristete Beschäftigung gibt es in 17 Prozent der brandenburgischen Betriebe, in zwei Prozent der Betriebe waren Leiharbeitskräfte eingesetzt.

Weiter händeringende Suche nach Fachkräften

Doch dann folgt wieder ein großes "Aber", denn nach wie vor ist ein hoher Fachkräftemangel zu beklagen. So ist die Suche nach geeigneten Mitarbeitern für viele Betriebe inzwischen zu einem Lotteriespiel geworden. Im ersten Halbjahr 2016 sollten rund 72.000 Fachkräfte-Stellen neu besetzt werden – der bisherige Höchstwert lag bei 66.000 (2015) - doch 37 Prozent der Stellen blieben vakant, gegenüber 31 Prozent im Vorjahr. Der hohe Bedarf an Fachkräften geht somit einher mit einem weiter steigenden Fachkräftemangel - die "Nichtbesetzungsquote" ist hoch. Besonders im Gesundheits- und Sozialwesen und im verarbeitenden Gewerbe werden Fachkräfte gesucht - und oft nicht gefunden. Viele Betriebe bringt das in in existenzielle Nöte. Wie die folgende Grafik zeigt, suchten vor allem kleinere Firmen nach Fachleuten (53 Prozent), Großbetriebe haben es weniger schwer (13 Prozent), ihre Stellen zu besetzen.

Von einem flächendeckenden Fackräftemangel könne zwar noch nicht geredet werden, doch die Situation werde zu einer immer größeren Herausforderung, sagte Arbeitsministerin Golze: "Jede dritte offene Fachkräftestelle konnte nicht besetzt werden." Jeder zweite Betrieb ist betroffen; im Westen Deutschlands dagegen sind es 42 Prozent der Unternehmen.



Anteil der Auszubildenden lässt zu wünschen übrig

Als positiv bewertet die brandenburgische Landesregierung auch die guten Möglichkeiten für Langzeitarbeitslose sowie für Schul- und Hochschulabsolventen. Aufgrund des Fachkräftebedarfs würden die Betriebe immer häufiger auch Langzeitarbeitslosen eine Chance geben, sagte Golze. Dies sei "eine wirklich gute Nachricht," da diese Gruppe bislang kaum vom Aufschwung profitiert hätten. Eine große Nachfrage gebe es auch nach Auszubildenden - wobei unter dem Strich nur 22 Prozent aller Betriebe in Brandenburg überhaupt ausbilden. Auch sei der Anteil der Betriebe, die eine Ausbildungsberechtigung vorweisen können, von 2015 zu 2016 nur leicht gestiegen: von 53 auf 54 Prozent. "Wir brauchen unbedingt mehr Betriebe, die junge Menschen ausbilden und selbst in die Nachwuchsgewinnung investieren", sagte Golze. Dies sei der zentrale Grundstock für eine erfolgreiche Fachkräftesicherung. Wenn Jugendliche dagegen ihren Wunschberuf nicht in Brandenburg erlernen könnten, sei die Gefahr groß, dass sie die Heimat verlassen. "Sie zurückzuholen, erfordert deutlich mehr Kraft und Anstrengung." Mit 3,2 Prozent machten Auszubildende in Brandenburg nur einen geringen Teil der Belegschaft aus, warnte die Ministerin.



Teilzeitbeschäftigung ist weiter auf dem Vormarsch

Außerdem würde sich die brandenburgische Arbeits- und Familienministerin noch viel mehr Vollzeitbeschäftigung wünschen. Doch der Trend zur Teilzeitbeschäftigung ist ungebrochen. Der Anteil an Jobs mit reduzierter Wochenarbeitszeit hat sich in den letzten zehn Jahren verdreifacht - wobei vor allem Frauen betroffen sind. "Teilzeit ist auch in Brandenburg überwiegend weiblich", sagte Golze. Mehr als jede dritte Frau würde in Teilzeit arbeiten, bei den Männern sei es nur knapp jeder zehnte. Viele der Frauen "würden gerne mehr arbeiten, finden aber keine geeignete Stelle", sagt Golze.

Frauen sind auf dem Arbeitsmarkt weiter benachteiligt

Die verbreitete Teilzeitbeschäftigung sei auch der Hauptgrund dafür, dass Frauen hinsichtlich ihres Einkommens wie auch ihrer Stellung im Betrieb überdurchschnittlich häufig strukturell benachteiligt sind. Da sie weniger verdienten, müssten sie auch mit weniger Rente rechnen. Dass Frauen am Arbeitsmarkt noch immer schlechtere Chancen haben, zeigt sich auch bei den Führungskräften, bei denen Frauen noch immer unterrepräsentiert sind. Immerhin liegt Brandenburg - im Schnitt der übrigen ostdeutschen Länder - bei 30 Prozent, deutlich mehr als im Westen Deutschlands, wo die Quote bei 25 Prozent liegt.