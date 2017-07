Audio: Inforadio|13.07.2017|Johannes Frewel | Bild: dpa / Oliver Berg

Betriebe in Berlin und Brandenburg - Jedes vierte Unternehmen ist Opfer von Hackerangriffen

13.07.17 | 17:14 Uhr

Die Zahl der Hackerangriff auf Unternehmen in Berlin und Brandenburg hat sich seit 2010 mehr als verdoppelt. Das zeigt eine Befragung der IHK. Doch der Unterschied zur offiziellen Kriminalitätsstatistik ist groß: Unternehmen gehen nicht zur Polizei.

Hackerangriffe belasten zunehmend die Wirtschaft in Berlin und Brandenburg. Die entstandenen Schäden reichen laut einer Umfrage bei Unternehmen mittlerweile fast an die durch Einbrüche und Diebstähle heran: 18 Prozent der Gesamtschadenssumme gehe auf das Konto von Hackern, 19 Prozent auf Diebstähle und 22 Prozent auf Einbrüche. Das teilte Gundolf Schülke, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg, am Donnerstag in Potsdam im Zuge des Kriminalitätsbarometers mit. Es sei das bemerkenswerteste Ergebnis der Befragung.

Zahl der Hackerangriffe mehr als verdoppelt

Bei den Hackerangriffen würden Kundendaten gehackt, ganze Systeme lahmgelegt, Spionage betrieben oder Geld erpresst. Dabei entstünde laut IHK ein unmittelbarer Schaden von durchschnittlich 2.000 Euro – große Schäden und Bagatelldelikte wurden bei dem Durchschnittswert herausgerechnet. Zu dem Ergebnis kam die IHK durch eine Befragung von 1.700 Mitgliederbetrieben in Berlin und Brandenburg. Die Probleme nähmen zu, so Schülke. Demnach hat sich die Zahl der Hackerangriffe seit 2010 mit knapp zwölf Prozent der Fälle auf 27,4 Prozent 2016 mehr als verdoppelt. Damit ist jedes vierte Unternehmen Opfer von Hackerangriffen geworden. Vor allem Dienstleister (34,6 Prozent) und Industriebetriebe (24 Prozent) seien von Hackern und Erpressern am meisten betroffen gewesen.

Dunkelziffer sehr hoch

Schülke verweist auf die steigende Wettbewerbsfähigkeit von Firmen aus unserer Region, die Hacker anlockt: "Die Märkte werden immer interessanter, weil die IT-anwendungen immer mehr zunehmen." Außerdem könne man sich als Angreifer wunderbar tarnen und verstecken. "Wir sind überall dabei, unseren Breitband-Ausbau noch zu erhöhen, und das führt dazu, das sowas von den Ganoven genutzt wird", so Schülke weiter. Die Dunkelziffer der Hackerangriffe in der offiziellen Kriminalitätsstatistik ist jedoch sehr hoch: Nur gut sieben Prozent der Hackerangriffe würden laut IHK angezeigt. Spionage kommt in der Kriminalitätsstatistik überhaupt nicht vor: Kein einziges Mal wurde sie im Jahr 2016 angezeigt.

"Nehmen Sie das Thema Internetkriminalität ernst"

Viele Betriebe scheuten sich vor der Anzeige, so die IHK. Zum einen um den Versicherungsschutz nicht zu verlieren, aber auch weil die Aufklärungsquote als gering angesehen werde. Sicherlich spiele auch eine Rolle, dass Hackerangriffe Schwächen von Unternehmen zeigen würden, die man der Konkurrenz nicht offenbaren möchte. "Nehmen Sie das Thema Internetkriminalität ernst", warnte Schülke die Firmen. Er empfahl, Hilfe bei der Prävention in Anspruch zu nehmen. Regelmäßig sollten Sicherheitssysteme überprüft und Updates installiert werden. Investitionen in die Unternehmenssicherheit seien Investitionen in die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, sagte Marion Haß, Geschäftsführerin Wirtschaft Politik der IHK Berlin, in einer Mitteilung. Mit der Bereitschaft, Straftaten im vollen Umfang anzuzeigen, gehe es auch um den Wirtschaftsstandort und die wirksame Bekämpfung von Kriminalität.