Autonomes Fahren in Berlin - Forscher arbeiten an Teststrecke auf der Straße des 17. Juni

30.07.17 | 08:41 Uhr

In Berlin sind immer wieder Abgaswerte zu hoch, Dieselautos und auch Benziner belasten die Luft, vor allem bei Staus. Autonomes Fahren könnte hier Abhilfe schaffen. Derzeit wird dafür in Berlin die komplexeste Teststrecke Deutschlands aufgebaut - mitten in der Stadt.Von Vanessa Klüber

Tempo-30-Zonen lautet bislang der beliebteste Vorschlag, vor allem von den Grünen in Berlin, wenn es darum geht, den Anteil giftiger Autoabgase in der Luft zu verringern. Langsames Fahren verringere die Wahrscheinlichkeit von Staus: Fahrer müssten demnach seltener bremsen und wieder anfahren, was die Umwelt belastet. So die Rechnung.

Doch bislang ist das nur eine Wunschvorstellung, weil Staus auch beim Langsamfahren entstehen. Deshalb testen Forscher und Autobauer schon länger das autonome Fahren. Aber auch das läuft nicht ohne Probleme: Bei den Tests gab es immer wieder Unfälle. Die Technik wird aber immer ausgereifter, die Tests gehen weiter. Etwa mitten in Berlin. In der Straße des 17. Juni, an der Siegessäule vorbei, wird es ab Ende September eine besondere Teststrecke zum autonomen Fahren geben, nämlich "die erste innerhalb einer Großstadt", wie Sahin Albayrak, Leiter des "Distributed Artificial Intelligence Laboratory" (DAI-Labor) der Technischen Universität Berlin erklärt. "Bisher gibt es Teststrecken auf der A6, A7 und A9", so der Forscher.

"Wenn autonome Autos hier fahren können, dann können sie es auf der ganzen Welt"

Albayrak und sein Forschungsteam aus 150 wissenschaftlichen und studentischen Mitarbeitern an der Berliner TU digitalisieren die vier Kilometer lange Strecke vom Ernst-Reuter-Platz bis zum Brandenburger Tor. Nach Fertigstellung könne sie dann mit autonom fahrenden und auch mit konventionellen Autos kommunizieren beziehungsweise diese erfassen. So könnten zum Beispiel Ampeln je nach Verkehr geschaltet, freie Parkplätze angezeigt und Autos hineingelotst werden."

Die Strecke soll nicht nur die erste in einer deutschen Großstadt werden. "So eine komplizierte Strecke gibt’s nur bei uns", so Albayrak: "Kreisverkehre mit fünf Eingängen, drei Spuren auf der einen und der anderen Seite." Auf einem Mittelstreifen kann das autonome Parken getestet werden. Drei Jahre soll getestet werden - dabei sei die Strecke für alle Autohersteller prinzipiell offen. Der Forscher stellt gar die Behauptung auf: "Wenn autonome Autos hier fahren können, dann können sie es auf der ganzen Welt."

Unfallfreiheit nicht garantiert

Sollte das autonome Fahren nicht wie erhofft funktionieren, könne es aber auch Unfälle geben, wenn Fahrer quasi freihändig neben den traditionellen Autofahrern herfahren. Denn die Strecke soll nicht abgesperrt werden. Es sind ja Tests, so Albayrak. "Unfälle können immer passieren und werden immer passieren. Dann kommt die Polizei und nimmt das auf." Deshalb werden die Tester im Zweifel auch wieder ans Lenkrad greifen müssen, damit das nicht passiert. Auf den ersten Blick auffallen werde die digitalisierte Strecke nicht, die Baumaßnahmen würden nicht ins Auge stechen, sagt Albayrak.

"Es wird noch lange Mischverkehr auf den Straßen geben"

Wenn Straßen und Autos so digitalisiert sind, dass sie miteinander kommunizieren, fallen natürlich auch jede Menge speicherbarer Daten an, über die Fahrer kontrolliert werden könnten, zum Beispiel von der Polizei. Der Forscher dazu: "Das ist von uns nicht beabsichtigt und nicht in unserem Interesse." Es gehe den Forschern hauptsächlich um einen ökologischen Fortschritt beim Autofahren.

Für das verkehrsreiche Berlin ein wichtiger Faktor. So stellt die Stadt zusammen mit den Berliner Verkehrsbetrieben und der Charité am Montag ein eigenes Pilotprojekt zum autonomen Fahren mit E-Bussen vor, bei dem unter anderem der Regierende Bürgermeister Michael Müller anwesend sein wird. Danach wird das autonome Fahren mit der Teststrecke realer werden. Trotzdem glaubt Albayrak: "Es wird noch lange Mischverkehr auf den Straßen geben." Das heißt, viele Menschen werden nach seiner Prognose auch zukünftig noch selbst lenken.