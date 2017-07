Erneuerbare Energien in Brandenburg

Brandenburgs Wirtschaftsminister Gerber (SPD) hat sich quasi in die Höhle des Löwen gewagt: Beim Branchentag Erneuerbare Energien musste er am Donnerstag heftige Kritik einstecken. An der Braunkohle hält die Landesregierung dennoch fest. Von Dominik Lenz