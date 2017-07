In Brandenburg wird nicht nur Vieh von den Weiden gestohlen - auch von Obstplantagen Früchte. Manchmal werden sie sogar in großem Stil geklaut: Körbe- und tütenweise verschwänden Äpfel, Heidelbeeren oder Kirschen, sagte der Geschäftsführer des Gartenbauverbands Berlin-Brandenburg, Andreas Jende, am Dienstag. Zumeist werde für den Eigenverbrauch oder Gelegenheitsverkäufe auf Märkten gestohlen.