Ausbau zum Hightech-Standort - 800 Arbeitsplätze bei Osram in Berlin gesichert

26.07.17 | 15:49 Uhr

Lange haben die Osram-Beschäftigten in Berlin um ihre Arbeitsplätze gezittert, die Geschäfte liefen immer schlechter. Doch der Leuchtmittelhersteller will das Werk halten - und in den kommenden Jahren zum High-Tech-Zentrum für autonomes Fahren aufrüsten.

Die 800 Arbeitsplätze beim Leuchtmittelhersteller Osram in Berlin sind nach Angaben der IG Metall gesichert. Das sei in einem Eckpunktepapier festgehalten worden, auf das sich Betriebsräte und Gewerkschaft am Dienstag mit dem Vorstand verständigt hätten, teilte die IG Metall am Mittwoch mit. Demnach wurde vereinbart, dass das Berliner Osramwerk ein Entwicklungs- und Produktionsstandort bleiben soll.

Osram setzt auf Wachstum durch High-Tech

Im Fokus des Eckpunktepapiers stehen Osram zufolge die Standorte in Berlin und Schwabenmünchen. Berlin soll nun zum weltweiten Zentrum für Software und autonomes Fahren ausgebaut werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. "In den kommenden Jahren soll das Werk zu einem weltweiten Hochtechnologie-Zentrum erweitert werden", hieß es. Einen konkreten Zeitplan gibt es nach rbb-Informationen noch nicht. Man sei darüber mit Betriebsräten und der Gewerkschaft im Gespräch, hieß es. Osram will so eigenen Angaben zufolge die "Ansiedlung modernster Technologien" an seinen deutschen Standorten fortsetzen. Das Unternehmen will weiter wachsen und erwartet für die kommenden Jahre auch einen Zuwachs an Arbeitsplätzen in Deutschland. Allerdings soll es "Änderungen in der Beschäftigungsstruktur" geben.

Von Xenon-Autolampen zum autonomen Fahren

IG-Metall-Vorstandsmitglied und Osram-Aufsichtsrätin Irene Schulz äußerte sich zufrieden: "Osram entwickelt sich zu einem Hightech-Unternehmen für digitale Lichtlösungen. Das Zukunftskonzept ist eine gute Grundlage, um die Transformation im Interesse der Beschäftigten zu gestalten." Die Werke in Berlin und Schwabenmünchen galten als mittelfristig gefährdet, weil Osram dort im traditionellen Geschäft starke Rückgänge verzeichnet. So war für das Werk in der Hauptstadt bereits die Übernahme durch einen chinesischen Investor im Gespräch. In Berlin wurden bislang hauptsächlich Xenon-Autolampen gefertigt. Diese Lampen werden von Autherstellern immer seltener nachgefragt, auch hier sind LED auf dem Vormarsch. In Schwabenmünchen, wo Osram bislang Vormaterialien für Glühlampen hergestellt hatte, sollen in Zukunft LED-Vormaterialien gefertigt werden. Osram hat zudem noch Werke in Herbrechtingen, Eichstätt, Regensburg und Traunreut.

Sendung: rbb um 6, 26.07.2017, 18 Uhr