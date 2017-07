Bahn sieht sich in Zeit- und Kostenrahmen

Langsam wird es ernst mit der neuen Schnellverbindung zwischen Berlin und München, der Probebetrieb beginnt in wenigen Tagen. Gut zwei Stunden kürzer soll die Fahrzeit mit dem ICE ab Dezember werden. Bislang sei alles im Zeit- und Kostenrahmen, beteuert die Bahn.

Viereinhalb Monate vor der geplanten ersten Fahrt mit Reisenden liege das Projekt im Zeit- und Kostenrahmen, sagte Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla am Freitag in Berlin. In zehn Jahren seien zehn Milliarden Euro verbaut worden.

Die Deutsche Bahn beginnt auf ihrer neuen Schnellfahrstrecke Berlin-München in wenigen Tagen mit dem Probebetrieb. Mit der Hochgeschwindigkeitsverbindung verkürzt sich die Reisezeit zwischen Berlin und München im "Sprinter" auf knapp unter vier Stunden. Momentan brauchen die ICE-Züge für die rund 600 Kilometer mindestens sechs Stunden.

Zum Winterfahrplan wird die neue Schnellverbindung nach 26 Jahren Bauzeit als Teil der transeuropäischen Eisenbahnachse von Italien nach Skandinavien freigegeben. Dann geht es mit 300 Kilometern pro Stunde per ICE von Berlin nach München und wieder zurück.

Mit Beginn des Probebetriebs fahren die ICE-Züge unter der Überwachung des Kontrollsystems ETCS. Diese Leit- und Sicherungstechnik arbeitet elektronisch und per Funk. Es gibt keine Streckensignale mehr. Auf einem Teil der Gleise finden bereits Erprobungsfahrten statt. Im August wird die Hochgeschwindigkeitsstrecke an den Eisenbahnknoten Leipzig angeschlossen. Für die neue Trasse wurden 37 Talbrücken und 27 Tunnel gebaut.

Die Verbindung wird sich laut Bahn auch auf zahlreiche andere Strecken auswirken. Vor allem in Ostdeutschland würden die Pläne von Nahverkehrszügen an die Hochgeschwindigkeitstrasse angepasst. Profitieren wird besonders die thüringische Landeshauptstadt Erfurt, die zum Fernverkehrsdrehkreuz in Ostdeutschland ausgebaut wird.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte, zu dem Neu- und Ausbauprojekt habe "es nie eine Alternative gegeben". Eine Verbindung zwischen München und Berlin unter vier Stunden sei "nicht nur konkurrenzfähig mit anderen Verkehrsträgern wie dem Flugzeug", sie werde auch neue Marktanteile erobern. Ziel sei es, die jährliche Fahrgastzahl auf der Strecke von 1,8 Millionen auf 3,6 Millionen zu verdoppeln.

Mit Informationen von Johannes Frewel

