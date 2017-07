Die irische Fluggesellschaft Ryanair hat den Berliner Senat aufgefordert, einen weiteren Flughafen zu planen - zusätzlich zum noch nicht fertiggestellten Airport BER in Schönefeld und dem Flughafen Tegel. Ryanair-Manager Kenny Jacobs sagte dem "Tagesspiegel" am Dienstag, sein Unternehmen gehe von einem Anstieg des Passagieraufkommens in Berlin bis zum Jahr 2050 auf mehr als 90 Millionen Reisende im Jahr aus. 2016 wurden in Tegel und Schönefeld zusammen 33 Millionen Passagiere abgefertigt.