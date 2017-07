Über 230.000 Menschen arbeiten im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg. Verkäufer und Verkäuferinnen bekommen derzeit Stundenlöhne von rund 15 Euro - die Gewerkschaft will einen Euro mehr. Bei Rewe, Ikea, H&M und anderen Ketten wird deshalb wieder gestreikt.

Die Arbeitgeber bieten bislang 1,5 Prozent mehr nach drei Monaten an. Ihrer Ansicht nach hat der Einzelhandel wegen der harten Konkurrenz - auch aus dem Internet - zu kämpfen. Auf dem Land in Brandenburg sei die Situation zudem schwieriger als in den Städten.

Der Handelsverband HBB und Verdi konnten sich in den bisherigen Tarifverhandlungen nicht einigen. Die Gewerkschaft fordert einen Euro mehr Lohn pro Arbeitsstunde, was einem Plus von etwa 6,6 Prozent entspricht.

Die Streiks im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg gehen am Montag weiter. Beschäftigte aus Filialen der Unternehmen IKEA, Rewe-Group, H&M, Kaufland, Zara, Thalia, Edeka und Real seien dazu aufgerufen, teilte die Gewerkschaft Verdi mit.

Eine Verkäuferin in Brandenburg und im Osten Berlins verdient Verdi zufolge derzeit knapp 15 Euro, im Westen der Hauptstadt 15,20 Euro. Lagerarbeiter bekommen etwa 13 Euro. Für Brandenburg fordert Verdi außerdem, dass Sonderzahlungen an das Berliner Niveau angeglichen werden.

Die nächste Verhandlungsrunde ist am Dienstag in Berlin geplant, für Brandenburg am 20. Juli.

Auch vergangene Woche hatte es Streiks in der Region gegeben, unter anderem am Samstag. Im Einzelhandel der Region sind insgesamt 231.000 Beschäftigte tätig, davon in Berlin 147.000 und in Brandenburg 84.000.

Sendung: Radio Berlin, 10.07.2017, 7.30 Uhr