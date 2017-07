Eine Studie hatte vor einem Jahr gezeigt, dass das Berliner Taxigewerbe von illegalen

Praktiken beherrscht wird. Etwa 77 Prozent der Berliner Taxis würden "von irregulär arbeitenden Unternehmen betrieben", hieß es in der Untersuchung der Hamburger Marktforscher Linne+Krause, die die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Auftrag gegeben hatte.



Gesetzestreue Taxibetriebe seien "in Berlin zu einer Restgröße geworden", hieß es in dem Gutachten. Die Daten seien in vielen Fällen betriebswirtschaftlich unplausibel. Es sei anzunehmen, dass zu niedrige Umsätze angegeben und entsprechend zu geringe Steuern und Sozialabgaben gezahlt würden. Ermöglicht werde das vor allem durch eine mangelnde Aufsicht.



Die unbegrenzte Vergabe von Taxikonzessionen in Berlin führe zu einem "fatalen Drehtüreffekt". Wenn ein Unternehmer seine Geschäft aufgeben müsse und die Konzession verliere, könne er es mit einem Strohmann nahtlos weiterführen, heißt es in der Studie. Im vergangenen Jahr waren rund 7.700 Konzessionen ausgegeben.