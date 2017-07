Über die App können verfügbare Räder in der Nähe angezeigt und ausgeliehen werden. Wer kein Smartphone hat, kann das Fahrrad per Anruf auf die Nummer am Display des Lenkers ausleihen.

Die Fahrräder müssen nicht an Stationen abgegeben werden, sondern können überall innerhalb des S-Bahn-Rings abgestellt werden.

Wer das Rad in einer von 350, in der App ausgewiesenen Rückgabezonen abstellt, bekommt 50 Cent gutgeschrieben. Dadurch will Lidl-Bike dafür sorgen, dass an beliebten Plätzen, wie beispielsweise dem Mauerpark in Prenzlauer Berg, immer mehrere Räder bereitstehen, sagte ein Mitarbeiter von Lidl-Bike rbb|24.

Rückgabezonen sind mit GPS festgelegte Punkte, die einen Bereich von circa 25 Metern abdecken. Wird das Fahrrad außerhalb des S-Bahn-Rings geparkt muss eine Gebühr von zehn Euro gezahlt werden; steht das Rad außerhalb der Stadtgrenze erhöhen sich die Kosten auf 25 Euro. Für abgelegene Abstellorte, wie Flussufer können noch höhere Gebühren anfallen; eine Preisauflistung findet sich hier.