Die Berliner Recycling, eine Tochter der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR), hat sich mit der Gewerkschaft Verdi auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Laut Verdi gilt er rückwirkend zum 1. Januar 2017.



Die Vertragsparteien einigten sich auf eine Einmalzahlung in Höhe von 700 Euro sowie Lohnsteigerungen von 2,8 Prozent ab dem 1. Juli 2017 und von 2,4 Prozent ab dem 1. Januar 2018 mit einer Gesamtlaufzeit von zwei Jahren.

Der Tarifvertrag komme insbesondere Kraftfahrern zugute, teilte das Unternehmen bereits am Donnerstagabend mit. Ab 2018 erhalten sie ein Einstiegsentgelt von 13,84 Euro in der Stunde.



Verdi-Verhandlungsführerin Ellen Naumann teilte am Freitag mit, das seien zwei Euro mehr für Einsteiger ab Januar 2018. "Mit diesem Tarifabschluss wird es gelingen, den bestehenden Mangel an Kraftfahrern bei Berlin Recycling zu reduzieren", so Naumann. Es könne endlich darauf verzichtet werden, täglich über 30 Leiharbeiter zu Billiglöhnen zu beschäftigen. Vielmehr könne den zum Teil langjährig als Leiharbeiter für die BSR-Tochter Tätigen auch eine Perspektive als Müllwerker direkt im Betrieb geboten werden.