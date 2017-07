Lieferservice in Brandenburg - Anbieter von 'Essen auf Rädern' dünnen Angebot aus

Einige Anbieter von Essen auf Rädern haben ihren Lieferservice im ländlichen Raum stark ausgedünnt. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zur Begründung hieß es unter anderem, der Bringdienst sei wegen der Einführung des Mindestlohns und der Einstellung des Zivildienstes nicht mehr wirtschaftlich gewesen. Vertreter der Volkssolidarität und des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) gaben in der Umfrage an, in einigen Regionen nur noch "punktuell" unterwegs zu sein. So habe der ASB beispielsweise in Ostprignitz-Ruppin das Angebot der mobilen Küche bereits im Jahr 2013 aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. Auch die Volkssolidarität hat ihren mobilen Essensservice etwa rund um Jüterbog und dem uckermärkischen Gartz (Oder) eingestellt. Die Gründe für die Ausdünnung liegen laut ASB in der Einführung des Mindestlohns und in der Einstellung des Zivildienstes. Neben steigenden Personalkosten hätten aber auch steigende Transportkosten das Essen wesentlich verteuert.

Geringe Nachfrage in einigen Regionen

Aber auch die Nachfrage ist in einigen Regionen gering. "Unsere Kunden sind überwiegend pflegebedürftige Senioren", sagte Peter Lange vom brandenburgischen Landesverband der Volkssolidarität. Pro Monat liefere deren mobiler Bringservice zehntausende Mahlzeiten im Land für hunderte Kunden aus - obwohl viele das Essen schätzten, gebe es in einigen Regionen aber nicht genug Nachfrage. So hatte der Volkssolidarität-Regionalverband Uckermark 2015 die Wochenendauslieferung im Amtsbereich Gartz eingestellt. "In Angermünde steigen wiederum einige Kunden mit dem Wochenende ein", berichtet eine Verbandsmitarbeiterin. "Wahrscheinlich, weil die Fleischer an diesen Tagen nicht geöffnet haben." Im Verbandsbereich Fläming-Elster wird das Gebiet Jüterbog wegen der stark rückläufigen Nachfrage nicht mehr beliefert. Gleiches gelte im Verbandsbereich Lausitz. Dort wird einer Mitarbeiterin zufolge die Cottbusser Stadtmitte ausgelassen - allerdings habe das verkehrstechnische Ursachen. "Im ländlichen Raum sind wir nur punktuell unterwegs", sagt sie. Nur in Richtung Spremberg werde ein Umweg über die Dörfer gemacht, da die Route in diese Richtung für die tägliche Eigenversorgung der Volkssolidarität gefahren werde. Ähnlich sieht es beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) im Land aus. Einen mobilen Mittagstisch bieten laut Sprecherin Cindy Schönknecht nur noch vier Gliederungen an. Davon produziere der Regionalverband Elbe-Elster mit Abstand die meisten Portionen - 1.500 täglich, auch für Kitas und Schulen.

Preiserhöhungen waren notwendig