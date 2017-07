Video: Abendschau | 17.07.2017 | Boris Hermel | Interview Sascha Hingst mit Ramona Pop

Senatorin Pop siehr gute Chancen bei Landesbetrieben - "Arbeitskräfte werden in Berlin überall gesucht"

17.07.17 | 22:41 Uhr

Elektro-Mietroller oder intelligente Kamerasensoren für Autos – es sind oft Start-ups, die Berlin einen Jobboom bescheren. Die Wirtschaftsförderung meldet schon 6.400 neue Jobs in diesem Jahr. Doch kommt dieser Aufschwung beim Otto-Normal-Arbeitnehmer an?

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sieht für Arbeitssuchende aktuell und auch längerfristig gute Job-Chancen in vielen Bereichen. Start-ups schafften derzeit viele neue Arbeitsplätze, aber auch die Landesunternehmen, sagte Pop am Montag der rbb-Abendschau. "Die BVG expandiert, weil die Stadt wächst, und sie sucht verzweifelt Bus- und Tramfahrer … die Berliner Parkreinigung, die demnächst ausgeweitet wird … die Berliner Wasserbetriebe suchen Arbeitskräfte für die Sanierung des Berliner Kanalnetzes. Da gibt es viele Möglichkeiten." Auch die Arbeitslosenquote in Berlin sei deutlich gesunken, ebenso die Zahl der Langzeitarbeitslosen, sagte Pop. Die offizielle Arbeitslosenquote liegt derzeit bei 8,8 Prozent. Menschen in Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie kurzfrisitig Arbeitsunfähige werden darin nicht mitgezählt.



Riesengenerationswechsel schafft "unendlich viele Felder"

Überall gebe es einen "Riesengenerationswechsel", sagte Pop weiter. Insbesondere in der Berliner Verwaltung gingen in den nächsten zehn bis 15 Jahren sehr viele Mitarbeiter in den Ruhestand. "Da brauchen wir Fachkräfte – und zwar vom Sachbearbeiter im Sozialamt bis zu den Führungskräften der mittleren Führungsriege. Da tun sich unendlich viele Felder für ganz viele Fähigkeiten auf. Nicht nur Häuptlinge, sondern auch Indianer werden gesucht."

Digitalisierung soll auch Industrie-Jobs schaffen

Durch die Digitalisierung entstünden nicht nur Arbeitsplätze für Hochqualifizierte, ergänzte die Wirtschaftssenatorin. "Digitalisierung ist nicht nur das, was in Mitte bei Start-ups passiert. Wir verzahnen das mit den Themen Produktion und Industrie. Wir sehen, Automobilkonzerne kommen mit ihren Digitalsparten nach Berlin, aber es wird irgendwann auch in Berlin produziert." Als Beispiel nannte sie die Elektro-Mietroller, die zwar noch nicht in der Hauptstadt produziert würden – "aber das passiert bestimmt auch in einem nächsten Schritt".

Wirtschaftsförderer melden 6.400 neue Jobs seit Januar

Zuvor hatte Berlin Partner - die gemeinsame Wirtschaftsförderung von Unternehmen, Handelskammer und Senat - mitgeteilt, dass die Förderung seit Januar für mehr als 6.400 neue Jobs in der Stadt gesorgt habe. Das bedeute im vierten Jahr in Folge neue Höchstmarken beim Jobwachstum. Getrieben werde die Entwicklung von der Digitalisierung.



Allein im ersten Halbjahr entstanden den Angaben zufolge beim Wachstum bestehender Firmen fast 4.300, bei der Ansiedlung neuer Unternehmen mehr als 2.100 Arbeitsplätze, betonte Berlin-Partner-Chef Stefan Franzke. Das sind fast so viel neue Jobs wie im gesamten Vorjahr. Jeder dritte Arbeitsplatz in Berlin-Partner-Projekten wurde demnach in einem Start-up geschaffen, einer jungen Firma mit neuartigem Geschäftsmodell.



Im Vorjahresvergleich floss in den ersten sechs Monaten fast viermal so viel Geld in Innovationen. Ganz vorn stehen Neuentwicklungen, bei denen etwa Maschinen oder Fahrzeuge mit dem Internet verbunden werden oder digitale Ideen für die Finanzwirtschaft.