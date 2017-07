Wirtschaftsfaktor CSD - Der Topf voll Gold am Ende des Regenbogens

Der Christopher Street Day in Berlin ist seit Jahrzehnten eine Institution in der deutschen Protestlandschaft. Fast ebenso lang blüht der Kommerz im Umfeld der Demonstration. Eine Studie hat jetzt die Wirtschaftskraft des CSD untersucht. Wer profitiert von der Parade?Von Oliver Noffke

Bei kaum einem Event bilden Politik und Party eine derart gelungene wie umstrittene Kombination wie beim Christopher Street Day. Dass die Riesendemonstration nicht nur Lesben, Schwule und Transgender auf die Straße treibt, sondern auch die Eurozeichen in viele Augen, ist für eine ganze Branche in Berlin seit Jahren ein wichtiger Faktor.



Denn viele der Besucher seien sogenannte Multiplikatoren, sagt Anja Mikulla von visitBerlin. Die würden ihre positiven Erfahrungen mit anderen teilen und so zur besten Werbung für die Stadt. "Da es sich bei den Besuchern des CSD bekanntermaßen um eine Zielgruppe gehobenen Einkommens handelt, sind natürlich auch die wirtschaftlichen Effekte nicht zu unterschätzen", sagt Mikulla von der stadteigenen Vermarktungsagentur. Hotel- und Gaststättengewerbe, Einzelhandel, Verkehrswesen und der Kulturbetrieb würden von den Besuchern besonders profitieren. "Natürlich gibt es rund um den CSD viele Kommerzielle Veranstaltungen, aber daran ist ja nichts verwerflich", sagt auch Tatjana Meyer vom Organisationsteam des Demonstrationsumzugs. "Berlin ist ja nicht gerade das reichste Land. Und dass eine politische Demonstration überhaupt in der Lage ist, für eine Stadt zum Wirtschaftsfaktor zu werden, ist doch eigentlich ein schönes Zeichen." Doch was heißt das konkret?



Lauter Berliner Heten auf der Homo-Demo

Wie viel Geld am Ende des Regenbogens in den Töpfen landet, haben die Organisatoren des CSD jetzt in einer Studie untersuchen lassen, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Dafür wurden im vergangenen Jahr knapp 1.100 zufällig ausgewählte Teilnehmer und Zuschauer entlang der Strecke befragt.

42 Prozent dieser Personen gaben an heterosexuell zu sein, 36 Prozent homosexuell. Bei einer ähnlichen Umfrage aus dem Jahr 2010 waren die Verhältnisse noch andersrum. Damals gab etwa ein Viertel der Befragten an heterosexuell zu sein. Die Macher der Studie schließen daraus, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung gegenüber sexuellen Minderheiten zugenommen hat. Der Anteil der Berliner wird mit drei Vierteln angegeben. Auf die Gesamtzahl hochgerechnet haben somit etwa 96.000 Besucher aus anderen Bundesländern die Demonstration besucht, mehr als ein Viertel davon kam aus Brandenburg, sowie 36.000 aus dem Ausland. Diese Zahlen decken sich in etwa mit den Übernachtungszahlen von visitBerlin.



Dann lieber nach Amsterdam

Kamen die Befragten von außerhalb, wurden sie intensiver befragt, um Informationen zu ihren Budgets und Plänen zu bekommen. Im Durchschnitt verbrachten CSD-Touristen fünf Nächte in Berlin. Bei Hotelbuchungen legte knapp die Hälfte (47 Prozent) Wert auf eine gehobene Unterbringung mit vier Sternen oder mehr, etwa 18 Prozent buchten lieber private Unterkünfte. Den generierten Umsatz für die Hotelbranche schätzt die Studie auf 26,5 Millionen Euro. Wer einmal kommt, gibt in der Zukunft sehr wahrscheinlich sein Geld wieder in Berlin aus. 72 Prozent der Befragten waren mindestens einmal zuvor zum CSD in Berlin. Die meisten ausländischen Besucher kamen im vergangenen Jahr aus England, der Schweiz, Österreich und Israel. Eben diese Auflistung offenbart jedoch einen Schwachpunkt der Studie, den sie auch benennt: Was die Besucher- und Übernachtungszahlen angeht, war der CSD 2016 eine wirtschaftliche Enttäuschung. Es kamen vergleichsweise wenige Besucher aus dem zugkräftigen Nordrhein-Westfalen und nur eine verschwindend geringe Zahl aus den Benelux-Ländern. Weil am selben Wochenende die Euro-Pride in Amsterdam stattfand, musste der Berliner CSD ohne seine treuesten Fans von außerhalb auskommen. Die Zeiten, als Berlin am europäischen Partyhimmel allein funkelte, sind vorbei.

Das aggressive Marketing der Konkurrenz

Barcelona, Brüssel, Madrid – in Europa gibt es eine Reihe von Städten, die ebenfalls mit großen Veranstaltungen um das Geld von Lesben und Schwulen buhlen. Ron Huldai, der Bürgermeister von Tel Aviv schickte 2009 im Rahmen einer Werbekampagne sogar Go-Go-Tänzer um die Welt, um seine Stadt als die ultimative Gay-Destination neu zu erfinden. Die Organisatoren der Parade wurden in ein Wirtschaftsförderprogramm aufgenommen. Der Plan hat funktioniert. Jedes Jahr im Juni fliegen mittlerweile Zehntausende in die israelische Metropole. Hotelbetten sind dann knapp und teuer, Tagesausflüge ans Tote Meer ausgebucht. Von Konkurrenz will man bei visitBerlin aber nicht sprechen. "Vielmehr arbeiten wir mit anderen LGBTI Veranstaltungen im In- und Ausland zusammen", sagt Pressesprecherin Anja Mikulla. Funktionieren diese Absprachen jedoch nicht, so wie im vergangenen Jahr, können dem Hotel- und Gaststättengewerbe Hunderttausende von Euro entgehen. Deswegen eifert man seit einiger Zeit dem aggressiven Marketing von Tel Aviv nach. Dieses Jahr hat das Stadtmarketing ein Boot bei der Grachten-Parade in Amsterdam gemietet. Auch in New York und Los Angeles haben schon Tänzer im Auftrag der Stadt mit dem Hintern gewackelt.

Gleiche Rechte für alle - überall

Abhängen vor der Siegessäule

Der leise und der laute Block

Im Gegensatz zum Stadtmarketing müssen die Organisatoren des CSD ohne Gelder des Senats auskommen. Sie finanzieren sich hauptsächlich durch Sponsoring und Verkaufserlösen von Ständen. Spenden und Mitgliedsbeiträge bringen nur einen Bruchteil der Einnahmen. Finanziell ist der Verein mittlerweile sehr gut aufgestellt. Im vergangenen Jahr konnte er einen Überschuss von 71.000 Euro erwirtschaften und damit einen Teil seiner enormen Schulden zurückzahlen. Für die Demonstration ist der Kommerz allerdings ein zweischneidiges Schwert. Einerseits verfolgen die Organisatoren nach wie vor politische Ziele, etwa eine Umgestaltung des Abstammungsrechts nach niederländischem Vorbild. Fette Wagen mit bekannten DJs sorgen für ein großes Publikum, das diesen Themen gegenüber offen ist. Weil die Bässe der Party-Trucks in der Vergangenheit jedoch immer wieder die Anliegen kleinerer Vereine und Initiativen in Grund und Boden gehämmert hatten, kam es 2014 zeitweise zum Bruch innerhalb des Organisationsteams. Den einen war der CSD zu kommerziell, die anderen schienen genervt von drögen Appellen. Mit der damals noch stattfindenden alternativen Variante in Kreuzberg gab es 2014 sogar drei parallele CSD-Veranstaltungen. Ein Zustand der vielen Berlinern wie Touristen nur schwer zu vermitteln war. Die Besucherzahl der Demonstration brach um ein Drittel ein. Wegen des Debakels von 2014 gibt es seither einen Kompromiss. Höchstens 30 Prozent der Plakatflächen dürfen mit Werbung bedruckt werden, der Rest muss politische Bezüge aufzeigen. Außerdem wurde die Reihung der Teilnehmer verändert. Zu Beginn der Parade gibt es einen leisen Block, am Ende den lauten mit den Trucks. "Seit der Einrichtung dieses beruhigten Bereichs 2015 sammeln sich im ersten Block mehr und mehr Fußgruppen", sagt Tatjana Meyer, "teilweise von Projekten und Vereinten, die schon seit Jahren nicht mehr beim großen CSD waren oder sogar noch nie."