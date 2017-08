Für die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin gibt oder gab es offenbar deutlich mehr Interessenten als bisher bekannt. "Wir haben mit mehr als zehn Interessenten gesprochen, darunter mit mehreren Fluglinien", sagte Vorstandschef Thomas Winkelmann der "Bild am Sonntag". Die Gespräche würden am Wochenende und in der kommenden Woche weitergeführt.

Neben der Lufthansa haben auch die Thomas-Cook-Tochter Condor und der Unternehmer Thomas Wöhrl öffentlich Interesse an Air Berlin bekundet. Ambitionen werden auch Easyjet und Tuifly nachgesagt. "Es wird nicht einen, sondern zwei oder drei Käufer geben", sagte Air Berlin-Chef Winkelmann nun. Die Geschäftsbereiche Langstrecken, Geschäftsflüge und Urlaubsreisen seien zu unterschiedlich. So sieht das auch das Wirtschaftsministerium. Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig (SPD), der den staatlichen Überbrückungskredit für Air Berlin koordinierte, hatte am Samstag dem rbb-Inforadio gesagt, es sei kartell- und wettbewerblichrechtlich gar nicht möglich, dass Air Berlin an nur eine Airline gehe.