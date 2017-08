Air Berlin ist für die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) der wichtigste Kunde. Fast 30 Prozent der Flüge, die in Berlin abgewickelt werden, tragen das rot-weiße Logo der Airline. Air Berlin wollte zudem am BER ein Drehkreuz aufbauen, musste diese Pläne nach den geplatzten Eröffnungen aber eindampfen. Dennoch: Immer noch ist für Air Berlin am BER ein eigener Terminalbereich mit neun Fluggastbrücken vorgesehen, das sogenannte Südpier. Auch eine Air Berlin-Lounge mit 200 Plätzen wartet dort seit Jahren auf Gäste.



Lufthansa und Easyjet, die einen großen Teil der Air Berlin-Flüge übernehmen könnten, haben bisher kein Interesse, am BER ein Drehkreuz zu schaffen. Die FBB müsse sich zwar angesichts der wachsenden Passagierzahlen in Berlin keine Sorgen machen, dass der Platz am Südpier ungenutzt bleibt, meint Flughafenexperte Dieter Faulenbach da Costa im rbb. Erfahrungen nach Airline-Pleiten würden zeigen, dass es nur eine vorübergehende Passagierdelle gebe.



Aber: Der Anteil der Passagiere, die am BER umsteigen, dürfte kleiner werden, wenn keine andere Fluggesellschaft dort ein Drehkreuz etablieren will. Und das ist ein Problem für den FBB, denn jeder zweite Euro am BER soll durch die Shopping Malls und Gastronomie-Angebote in den Terminals erwirtschaftet werden. Passagiere, die Direktverbindungen buchen, konsumieren jedoch wesentlich weniger am Flughafen als Umsteiger, die stundenlang Zeit haben, durch das Terminal zu laufen.