Die Aufträge für Bauunternehmen in Brandenburg sind erstmals seit drei Jahren zurückgegangen. Im ersten Halbjahr von 2017 lag das Volumen bei 1.139,3 Millionen Euro, teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag in Potsdam mit. Das seien 4,2 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Zuletzt waren laut Statistiker die Aufträge im Jahr 2014 rückläufig gewesen.