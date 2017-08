Alle Unternehmen seien "in finanzieller Hinsicht seriös, vom Volumen her ausreichend groß, um Air Berlin eine sichere Zukunft zu bieten, und hätten zudem das Interesse, weiterhin vom Standort Deutschland aus zu operieren", sagte Winkelmann.

Die insolvente Air Berlin verhandelt mit drei Interessenten über eine Übernahme von Teilen ihres Geschäfts. "Neben der Deutschen Lufthansa stehen wir mit zwei weiteren Interessenten aus der Luftfahrt in Kontakt", sagte Vorstandschef Thomas Winkelmann der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" am Donnerstag. Die Gespräche liefen schon seit Wochen.

Was bedeutet die Air Berlin-Insolvenz für Kunden, die Tickets bei Air Berlin gebucht haben? Wie gut stehen die Chancen der 2.900 Air-Berlin-Beschäftigten in der Region, ihren Job zu behalten? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Dem europäischen Marktführer Ryanair passen diese Entwicklungen offenbar überhaupt nicht. Der Billigflieger hat bei der EU-Kommission Kartellbeschwerde gegen den staatlichen Kredit in Höhe von 150 Millionen Euro eingereicht. Ein Kommissionssprecher bestätigte am Mittwoch den Eingang der Beschwerde. Die Bundesregierung hatte den Kredit laut Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) zuvor bereits selbst bei der EU-Kommission gemeldet. Dobrindt rechnet damit, dass er innerhalb von wenigen Tagen genehmigt wird. Auf ARD-Nachfrage erklärte die Kommission, es sei offen, ob die Beihilfe genehmigt wird.

Nachdem Air Berlin am Dienstag Insolvenzantrag gestellt hat, setzt der Bund darauf, dass die Verhandlungen mit der Lufthansa und weiteren Airlines über einen teilweisen Verkauf von Air Berlin bald abgeschlossen werden können. Branchenbeobachtern zufolge könnte das schon in der kommenden Woche der Fall sein.

Dass keine Monopole entstehen, die teurere Ticketpreise nach sich ziehen, dafür werde das Bundeskartellamt sorgen, beteuerte Matthias Machnig am Dienstagabend in einem rbb Spezial. Der Staatsekretär des Bundeswirtschaftsministeriums sagte, die Marktwächter würden die Übernahme-Verträge überprüfen. Sie müssten deshalb so gestaltet sein, dass auf den Strecken weiter Wettbewerb stattfinde, so Machnig.

Air Berlin hatte am Dienstag die Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt, dabei bleibt das bisherige Management in Verantwortung. Hintergrund der Insolvenz ist nach Unternehmensangaben, dass der Großaktionär Etihad kein weiteres Geld in die defizitäre Fluggesellschaft stecken will.

mit Informationen von Sebastian Schöbel