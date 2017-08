Der Preis für Bauland ist im vergangenen Jahr in Berlin leicht gesunken. 2016 wechselten in der Stadt rund 2,4 Millionen Quadratmeter Bauland mit einem Gesamtwert von rund 951 Millionen Euro den Eigentümer, teilte das Statistikamt Berlin-Brandenburg am Freitag mit. Der durchschnittliche Kaufwert lag bei 393 Euro je Quadratmeter und damit 31 Euro oder gut sieben Prozent unter dem durchschnittlichen Kaufwert des Jahres 2015.

Dabei gibt es in Berlin zwischen den Bezirken enorme Unterschiede. Am teuersten war das Bauland 2016 im Bezirk Mitte mit 2.665 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf mit 2.095 Euro und Friedrichshain-Kreuzberg mit 1.025 Euro. Am günstigsten war das Bauland in Treptow-Köpenick (178 Euro), Marzahn-Hellersdorf (186 Euro) und Lichtenberg (188 Euro).