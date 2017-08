Audio: Inforadio | 16.08.2017 | Henning Wächter

Nach der Insolvenz - Tickets für Air Berlin bleiben vorerst weiter gültig

16.08.17 | 08:11 Uhr

Nach der Insolvenz von Air Berlin wird nach möglichen Käufern gesucht, doch noch ist nicht klar, welche Teile der Airline von wem übernommen werden könnten. Buchungen sind jedenfalls weiter möglich, und auch bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Nach dem Insolvenzantrag von Air Berlin laufen die Sanierungsbemühungen für die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft - dabei geht es um einen möglichen Verkauf von Unternehmensanteilen an andere Airlines, wie zum Beispiel Lufthansa. Doch Vorstandschef Thomas Winkelmann verhandelt nicht mehr allein. Nach Unternehmensangaben arbeitet Winkelmann nun mit einem Generalbevollmächtigten zusammen, dem Düsseldorfer Jurist Frank Kebekus. Als Sachwalter überwacht der Rechtsanwalt Lucas Flöther aus Halle für die Gläubiger das Verfahren. Ein Kredit des Bundes sorgt dafür, dass die hoch verschuldete Air Berlin die nächsten drei Monate überbrücken kann und die Flugzeuge nicht am Boden bleiben müssen.

Kollatz-Ahnen verteidigt Bundeshilfen

Vor allem die irische Fluggesellschaft Ryanair hat die staatliche Zwischenfinanzierung scharf kritisiert - und will Kartellbeschwerde einreichen. Der Überbrückungskredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) verstoße gegen deutsche und europäische Wettbewerbsregeln. Die Bürgschaft der Bundesregierung werde dazu führen, dass Lufthansa Air Berlin übernimmt und die Ticketpreise in Deutschland steigen werden. Auch der Ryanair-Konkurrent Easyjet soll Branchengerüchten zufolge an Air Berlin interessiert sein. Weder Easyjet noch Air Berlin wollten das bislang kommentieren. Anders als Ryanair, hat der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) Verständnis für die Finanzhilfe des Bundes geäußert. So sei sichergestellt, "dass Flüge stattfinden können und Urlauber auch zurückkommen können", sagte Kollatz-Ahnen am Mittwoch dem rbb. Die Perspektiven für den Weiterbetrieb schätzt der SPD-Politiker positiv ein. Seiner Meinung nach bestehe das Ziel der Verhandlungen darin, dass Teilbereiche von Air Berlin in den kommenden Wochen "von anderen Fluggesellschaften gekauft werden", sagte der Finanzsenator auf Radioeins.



Bundesregierung sieht keine Monopol-Gefahr

Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Kai Wegner zeigte sich zuversichtlich, dass die Beschwerde von Ryanair abgewiesen wird. Wichtig sei, möglichst viele Arbeitsplätze sowie Flugverbindungen von und nach Berlin zu sichern, sagte Wegner dem rbb-Inforadio am Mittwoch.



Sollte die insolvente Air Berlin durch andere Fluggesellschaften übernommen werden, sieht die Bundesregierung keine Gefahr neuer Monopole. Der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Matthias Machnig, sagte dem rbb, das Bundeskartellamt werde entscheiden, ob die Verträge zulässig sind. Übernahmen müssten deshalb so gestaltet sein, dass auf den Strecken weiter Wettbewerb stattfinde, sagte Machnig am Dienstag in einem rbb-spezial. Zudem sollten Übernahmen durch Billig-Fluggesellschaften vermieden werden.

Piloten-Gewerkschaft wirbt um Vertrauen

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit schloss negative Effekte für den Flugbetrieb nicht aus. Vorstand Markus Wahl sagte der "Saarbrücker Zeitung" aber auch: "Ganz grundsätzlich kann ich nur dafür werben, dass die Kunden der Fluggesellschaft ihr Vertrauen schenken." Mit der Bundesregierung gebe es einen potenten Kreditgeber. Die Stiftung Warentest wies darauf hin, dass die Tickets gültig bleiben und Flüge weiterhin buchbar seien. "Sollte Air Berlin den Flugbetrieb doch irgendwann einstellen und der Flug auch nicht von einer anderen Airline übernommen werden, erhalten Kunden wahrscheinlich nur wenig oder nichts vom Ticketpreis zurück", warnte die Stiftung.

Verbraucher haben Insolvenz schlechte Karten

Entschädigungsansprüche nach Flugstreichungen oder Verspätungen blieben zwar bestehen. "Ob die Airline aber solche Forderungen der Passagiere zahlen kann, hängt davon ab, wie es mit Air Berlin weitergeht", hieß es bei der Stiftung Warentest. Das sieht auch Oskar de Felice so. Wie der Rechtsexperte des Verbraucherportals Flightright.de sagt, rangieren Ansprüche von Fluggästen so weit hinter vorrangigen Forderungen wie Steuern, Bankkrediten oder Mitarbeiterlöhnen, dass Verbraucher bei einer solchen Insolvenz erfahrungsgemäß leer ausgingen. Seine Rechte müsse man natürlich durchsetzen, doch "wenn es zur Insolvenz kommt, dann ist natürlich ein ganz anderes Risiko mit im Boot".



Bisheriges Management bleibt in der Verantwortung

Air Berlin hatte am Dienstag die Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt, dabei bleibt das bisherige Management in Verantwortung. Hintergrund der Insolvenz ist nach Unternehmensangaben, dass der Großaktionär Etihad kein weiteres Geld in die defizitäre Fluggesellschaft stecken will.



Eine Teilübernahme durch den Lufthansa-Konzern muss nach Auffassung eines Verbraucherschützers nicht automatisch zu höheren Ticketpreisen für Passagiere führen. "Es wird auch darauf ankommen, wer noch zum Zuge kommt", sagte der Touristik-Experte der Verbraucherzentrale Bundesverband, Felix Methmann, der Nachrichtenagentur dpa. Der Wettbewerb auf dem deutschen Luftverkehrsmarkt könne sich künftig durchaus verschärfen, erklärte er mit Blick auf die Angebote zahlreicher europäischer Billig-Fluggesellschaften.