Der Umbau bei Air Berlin fruchtet noch nicht: Mit über 780 Millionen Euro hat die Airline 2016 ein Rekord-Minus eingefahren. In Zukunft will man sich mehr auf Düsseldorf konzentrieren - und hofft auf neue Investoren.

In der Hochsaison als Fluggesellschaft Rückgänge zu haben, "ist natürlich schlecht", sagte Schellenberg am Freitag dem rbb. Air Berlin, so Schellenberg gegenüber dem rbb-Inforadio müsse nun an einer "strukturellen Lösung" arbeiten. Allerdings könne man die Auslastung - mit über 80 Prozent für die ersten sieben Monate des Jahres - aus fachlicher Sicht "für ordentlich befinden" - schließlich seien darin auch die schwächeren Wintermonate enthalten, sagte Schellenberg. Entscheidend sei am Ende jedoch der durchschnittliche Ertrag pro Passagier.