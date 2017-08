Zur Bekämpfung von Schwarzarbeit im Handwerk schafft Berlin künftig eine zentrale Stelle. Ab 1. September werde das Bezirksamt Pankow entsprechende Fälle im Auftrag des Landes bearbeiten und ahnden, teilte Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Dienstag mit. Ein seit einem Jahr laufender Pilotversuch in Pankow sei nach Einschätzung aller Beteiligten erfolgreich verlaufen.



Während zuvor kaum Fälle von Schwarzarbeit im Handwerk aufgedeckt wurden, habe es in dem Pilotzeitraum 206 Verdachtsfälle gegeben, denen nachgegangen wurde. 49 davon seien abgeschlossen worden. In sieben Fällen wurden die Verfahren wegen des Verdachts von Straftaten wie Leistungsmissbrauch und Betrug an die Staatsanwaltschaft abgegeben. In vier weiteren Fällen wurden Bußgelder in Höhe von insgesamt 116.800 Euro festgesetzt.