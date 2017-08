Öffentliche Toiletten in Berlin

Rund 250 öffentliche Toiletten gibt es in Berlin - noch. Die City-WCs sind werbefinanziert und werden von Wall betrieben, aber der Vertrag läuft Ende 2018 aus. Nun will der Senat Werbung und Toiletten entkoppeln und sucht nach einem neuen Betreiber. Von Ariane Böhm

Die 252 öffentlichen City-WCs in Berlin sind barrierefrei, werden von Wall betrieben und über Stadtwerbung finanziert. Doch der Senat hat nun ein neues Toilettenkonzept beschlossen: Das bisherige, über Werbeeinahmen finanzierte Modell, könne aus kartell-, beihilfe- und vergaberechtlichen Gründen nicht fortgeführt werden, sagte Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos/für Grüne) am Dienstag.

Wall werde sich für die Ausschreibung nicht bewerben, da das Konzept nicht zum Geschäftsmodell passe, sagte der Sprecher rbb|24. Als Stadtmöbilierer betreibt Wall zwar Toiletten, jedoch sind diese immer über Außenwerbung refinanziert. Das Bestreben des Senats, Stadtwerbung und Toiletten zu entkoppeln, habe Wall zumindest überrascht, so der Sprecher: "Der Senat wird dafür Gründe haben, allerdings muss man bedenken, dass sich in anderen Städten die Frage nicht stellt."

Doch was passiert mit den rund 250 Toiletten, wenn der Vertrag ausläuft? Ganz klar ist das zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Eine Möglichkeit ist, dass der neue Betreiber oder der Senat die Toiletten zum aktuellen Zeitwert von Wall abkauft. Falls nicht, würden die Toilettenhäuser Anfang 2019 von Wall wieder abgebaut, erklärte Geschäftsführer Patrick Möller bereits im Februar. Übergangsweise würden an den Standorten dann mobile Toiletten aufgestellt, bis neue feste installiert seien, so Senatorin Günther.

Dabei ist die Stadt, auch aufgrund der weiter steigenden Touristenzahlen, dringend auf die öffentlichen Toiletten angewiesen. Im Mai 2017 ging die millionste Besucherin auf die Toilette am Breitscheidplatz. Das Klo ist seit 2006 in Betrieb und neben der Toilette am Alexanderplatz das meistbesuchte WC Berlins.