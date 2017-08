Audio: Kulturradio | Carmen Gräf | 11.08.2017

Schließung wegen Verlusten - Mitarbeiter von Blindenwerkstatt verlieren ihre Jobs

Ihre Arbeit lohnt sich seit Jahren nicht mehr finanziell: Die Mitarbeiter der Blindenwerkstatt in Steglitz-Zehlendorf arbeiten als Bürstenzieher, Korb- und Stuhlflechter, doch produzieren zu teuer. Deshalb muss die Werkstatt schließen. Einige wissen jetzt nicht mehr weiter. Von Carmen Gräf



Reinhold Mupupa ist Korbflechter und arbeitet seit 25 Jahren in der Blindenwerkstatt in Steglitz-Zehlendorf. Sie war seine Rettung, als er nach dem Mauerfall aus der damaligen DDR kam. Dort hatte er gehofft, dass die Ärzte ihm helfen könnten. Eine Kriegsverletzung in Angola ließ ihn erblinden – doch die Behandlung blieb erfolglos. Mit der Schließung der Blindenwerkstatt steht ihm ein weiterer Tiefschlag bevor. "Meine Arbeit ist weg. Ich weiß jetzt nicht, was ich als nächstes mache, keine Ahnung", sagt Mupupa. "Ob ich jetzt neue Arbeit finde, weiß ich nicht. Ich bin ja schon 55. Was kann ich jetzt noch machen, eine neue Ausbildung oder was? Es ist schwierig und traurig."

Die Arbeit lohnt sich seit Jahren nicht mehr finanziell

Wie Reinhold Mupupa ergeht es auch den anderen 13 blinden und sehbehinderten Menschen, die hier als Bürstenzieher, Korb- und Stuhlflechter arbeiten. Ihre Arbeit lohnt sich seit Jahren finanziell nicht mehr. Der Verkauf der Produkte deckt die Herstellungskosten nicht. Dadurch entstehen jährliche Verluste von 350.000 Euro. Diese habe das Blindenhilfswerk bisher übernommen, sagt die Geschäftsführerin Andrea Pahl. Doch das sei nicht mehr zu stemmen. "Das eine sind natürlich die Lohnkosten: Wir sind erster Arbeitsmarkt, wir müssen Mindestlohn zahlen seit 2015", so Pahl. Früher habe es deutliche Unterschiede in der Leistungsbezahlung gegeben. "Jetzt muss aber auch der, der nicht so leistungsstark ist, mit Mindestlohn bezahlt werden, nur können Sie diese Kosten eben nicht weitergeben über die Produkte – seien es die Besen, sei es die Auftragsarbeiten im Stuhlflechtbereich oder auch bei den Korbsachen – das ist eben nicht finanzierbar."

Großkunden bestellen lieber billig in China

Deshalb beschloss das Blindenhilfswerk vor einem Monat die Schließung der Werkstatt. Ein weiterer Grund dafür: Großkunden sind nach und nach weggefallen und bestellen lieber billig in China. Auch die Kommunen und Bezirke kaufen nicht mehr bei der Blindenwerkstatt ein. Denn nach einem Senatsbeschluss vor zehn Jahren müssen öffentliche Einrichtungen den billigsten Anbieter nehmen. Und billig sind die Waren aus der Blindenwerkstatt nicht. Im Laden neben der Werkstatt gibt es neben Körben, Spülbürsten, Gemüsebürsten, Schuhbürsten, Schrankbesen, Handfeger, Badewannenschrubber, Staubwedel aus Ziegenhaar und Vieles mehr. Ganz gut liefen zur Zeit Computerpinsel, Tastaturbürsten und Nagelbürsten, erzählt Andrea Pahl. "Da müssten Sie für so ein Produkt nachher 15 Euro bezahlen, wenn Sie wirklich alles zusammenrechnen an Material, Lohnkosten, Vertriebskosten und so weiter. Und das bezahlt keiner. Wenn Sie dann ne Nagelbürste anbieten für fünf bis sechs Euro auf‘m Markt, was natürlich Handarbeit ist und sehr schön, dann gibt‘s auch Kunden, die sagen, ich krieg sie für 99 Cent bei Rossmann."

Eine Dreiviertelstunde für einen halben Meter breiten Besen

Die Qualität ist nicht vergleichbar und der Preis verständlich, wenn man sieht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Der Bürstenmacher Ralf-Jürgen Biermann braucht eine Dreiviertelstunde für einen halben Meter breiten Besen mit etwa 300 Löchern, die Stück für Stück mit Rosshaar und Draht eingezogen werden müssen. Um seinen und die anderen Arbeitsplätze zu retten, hat die Geschäftsführerin viel versucht: die Anzahl der Produkte verkleinert, Kooperationen mit anderen Werkstätten gesucht und einen Online-Shop eröffnet. "Wir haben einige Sachen unternommen: andere Produkte, andere Fertigungswege, andere Einkäufer, die Zwischenebene, dass man ein bisschen besser produzieren kann und ein bisschen preiswerter produzieren kann, die Arbeitsabläufe ein bisschen optimiert, aber letztendlich reicht das nicht aus", sagt Pahl.

Geschäftsführerin will bei der Suche nach neuen Jobs helfen

Nun will die Geschäftsführerin ihren behinderten und den fünf sehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen, eine neue Arbeit zu finden. Die Werkstattleiterin Silvia Fröschner ist gelernte Korbmacherin. Sie würde gern in ihrem Beruf weiterarbeiten. "Es gibt noch ganz viele kleine Betriebe, wo nur ein Chef und ein Angestellter ist, ansonsten gibt es noch die USE, die große Union Sozialer Einrichtungen, die haben auch Stuhlflechtereien und Korbmachereien, aber es sieht schwierig aus", sagt sie. Das weiß auch der 49-jährige Bürstenzieher Ralf-Jürgen Biermann. Auch er will versuchen, in der Branche unterzukommen. Er erklärt: "Ich sage mal so, in 14 Tagen, drei Wochen, gehe ich mal zum Gespräch nach Neukölln, da ist ja auch eine Blindenwerkstatt, und da werde ich mich mal informieren und werde mich mal schlau machen, ob die da noch Leute suchen, wenn dann natürlich Vollzeit. Aber jetzt direkt, dass ich sag, ich hab schon was in der Tasche – nein, aber ein Gespräch läuft da in drei Wochen." Noch bleibt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zeit, sich neu zu orientieren. Die Blindenwerkstatt wird voraussichtlich in den ersten Monaten des nächsten Jahres endgültig geschlossen werden.