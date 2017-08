Wichtigste Obstart des Landes - Obstbauern in Brandenburg erwarten Einbußen bei Apfelernte

10.08.17 | 16:54 Uhr

Als im April die Temperaturen noch einmal deutlich unter "Null" fielen, traf das vor allem die Obstbauern. Innerhalb weniger Stunden erfroren fast 100 Prozent der Süßkirschen. Jetzt zeigt sich: Auch die Apfelbauern sind betroffen - allerdings sehr unterschiedlich.



Nach den plötzlich auftretenden Minusgraden in der zweiten Aprilhälfte wird in Brandenburg dieses Jahr eine schlechte Apfelernte erwartet. Derzeit werde mit einer Erntemenge von 17.800 Tonnen Äpfeln gerechnet, teilte das Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mit. Im vergangenen Jahr waren noch knapp 28.000 Tonnen Äpfel gepflückt worden.

Manche Obstbauern klagen über Totalverlust

Die Erträge unterscheiden sich in den einzelnen Betrieben deutlich, heißt es in der Mitteilung. Während einige Betriebe mit mehr als 200 Dezitonnen pro Hektar rechnen (das sind 20.000 Kilogramm, also 20 Tonnen), müssten andere Totalausfälle einkalkulieren.



Äpfel sind mit einer Anbaufläche von 873 Hektar die wichtigste Obstart in Brandenburg. Die Hauptanbaugebiete sind in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark und Märkisch-Oderland sowie in Frankfurt (Oder).



Minusgrade in der zweiten Aprilhälfte verdarben die Ernte

Schuld an den Einbußen sind zwei Tiefdruckgebiete, die ab Mitte April den Südosten Europas beherrschten. Zwischen den beiden Wetterfronten hatte sich eine nordöstliche Strömung aufgebaut, die Luft polaren Ursprungs nach Mitteleuropa brachte. "Bereits in einer Höhe von 5.000 Metern haben wir derzeit minus 35 Grad", sagte Maria Frädrich, Meteorologin beim Wetterdienst "Meteogroup". So kam es, dass die Temperaturen in der Region noch einmal richtig in den Keller gingen. Trotz eines erbitterten Kampfes gegen drohende Frostschäden, zum Beispiel mit Feuertonnen und Heißgebläse, erfroren damals in wenigen Nächten Millionen Obstblüten. Nicht nur Apfelbeäume waren betroffen, auch Erdbeeren Steinobst litten. Bei der zweitwichtigsten Obstart im Land, den Süßkirschen, gab es wegen der Frostschäden voraussichtlich fast einen Totalausfall. Die Obstbauern in Werder gingen von 95 bis 100 Prozent Verlust aus. Sendung: Brandenburg aktuell, 10.08.2017, 19:30 Uhr