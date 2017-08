Video: rbb Aktuell | 01.08.2017

Zahlen zum Brandenburger Wohnungsmarkt - Es wächst und schrumpft ganz dicht beieinander

01.08.17 | 14:56 Uhr

Auf dem Brandenburger Wohnungsmarkt sinkt der Leerstand weiter - allerdings je nach Gegend unterschiedlich. Besonders viel steht in der Prignitz leer. Insgesamt liegen die Nettokaltmieten durchschnittlich 1,50 Euro unter denen des Berliner Mietspiegels.



Das starke Wachstum von Berlin und Potsdam sorgt im gesamten Land Brandenburg für Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt. In wohl keinem anderen Teil Deutschlands lägen Wachstum und Schrumpfung aber so dicht beieinander wie in der Haupstadtregion, so Maren Kern, Vorstand Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) bei der Vorstellung aktueller Zahlen. "Die Entwicklungen können auf engstem Raum unterschiedlich verlaufen", sagte sie weiter.

Für 1.000 Euro billiger wohnen als in Berlin

Der Leerstand im Land Brandenburg sinkt nach Angaben des BBU weiter. Derzeit liege er im Landesdurchschnitt bei 7,5 Prozent, so Kern. Das sind 0,5 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Die Nettokaltmieten betragen den Angaben zufolge im Durchschnitt 4,91 Euro pro Quadratmeter im Monat. Das seien 1,50 Euro unter dem Wert des Berliner Mietspiegels. Besonders hoch sei der Leerstand unter anderem in den Landkreisen Prignitz und Spree-Neiße. Dagegen seien im Berliner Speckgürtel Wohnungen sehr gefragt. Wohnen in Brandenburg kostet nach Angaben des BBU auf das Jahr gerechnet im Gesamtbild gut 1.066 Euro weniger als in Berlin.

Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohungsunternehmen hat 350 Mitglieder und etwa 700.000 Wohnungen. Alle zusammen planen für das gesamte Jahr 2017 eine 30-prozentige Steigerung der Investitionen vor allem beim Neubau im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie es am Dienstag weiter hieß. Die BBU appelliert aber auch an das Land Brandenburg, sich beim Bund dafür einzusetzen, den Abriss nicht benötigter Wohnungen weiter zu fördern. Der Rückbau von leerstehenden Wohnungen bleibe weiter notwendig, sagte Kern. Steigende Kosten und auf den Gebäuden noch lastende Schulden behinderten das jedoch oft. Sie forderte eine Erhöhung der Abrissförderung von derzeit 75 auf 120 Euro pro Quadratmeter. Sollte sich der Bund nicht beteiligen, müsse an ein neues Landesprogramm gedacht werden. Die Kosten für das Land schätzt der Verband auf jährlich sieben Millionen Euro.

In Cottbus konnte der Leerstand etwa auf 6,8 Prozent reduziert werden. In Wittenberge (Prignitz) und Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) wurden dagegen Werte von 20,5 beziehungsweise 19,4 Prozent registriert. In einem Drittel der ausgewerteten Orte sei der Leerstand gestiegen. Lauchhammer ist Negativ-Spitzenreiter mit 29,4 Prozent, dicht gefolgt von Forst mit 28 Prozent. In Kleinmachnow sind es dagegen 0,7 Prozent. In den Landkreisen Prignitz und Spree-Neiße lag der Leerstand bei 17,3 Prozent beziehungsweise 16,9 Prozent. Vor allem im Speckgürtel um Berlin gebe es große Nachfrage. Gründe seien unter anderem die wirtschaftliche Lage dort, aber auch die Anbindung an Berlin und andere Ballungszentren, sagte Kern.



Bislang seien 60.000 Wohnungen im Land innerhalb des Stadtumbaus Ost abgerissen worden. Für die kommenden Jahre sollen weitere 6.700 folgen. In den westdeutschen Ländern beträgt der Leerstand 1,9 Prozent, in den ostdeutschen - ohne Berlin - 8,3 Prozent.