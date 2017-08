Die Gemeine Kiefernbuschhornwespe genehmigt sich zurzeit eine Ruhepause - und damit auch Brandenburgs Kiefernwäldern. Nach den massiven Schäden durch die Gemeine Kiefernbuschhornblattwespe im vergangenen Jahr sei eine erneute Massenvermehrung derzeit nicht zu erwarten, teilte das brandenburgische Umweltministerium am Donnerstag in Potsdam mit. Die Larven des Schadinsekts seien zum Teil Parasiten wie Brack- und Erzwespen zum Opfer gefallen. Die noch lebensfähigen Larven "befinden sich in einer Ruhepause und schlafen hoffentlich auch im nächsten Jahr noch".



Die Überwachung der Schadinsekten könne deshalb in diesem Jahr eingestellt werden und die Kiefern könnten sich erholen. Die feuchte Witterung der vergangenen Wochen unterstütze den Prozess der Regeneration zusätzlich.