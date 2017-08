Der Bund will den Breitbandausbau im Kreis Barnim mit mehreren Millionen Euro unterstützen. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid solle dem Landkreis noch in dieser Woche zugehen, sagte Landrat Bodo Ihrke (SPD) in Eberswalde. "Mündlich ist uns jedoch schon zugesagt worden, dass sich der Bund mit knapp 8,7 Millionen Euro an den Kosten für den Ausbau beteiligen will."

Im nächsten Schritt wolle der Kreis Barnim auch finanzielle Unterstützung für den Breitbandausbau vom Land Brandenburg einwerben. Der Kreis selbst beteiligt sich mit zwei Millionen Euro.

Brandenburg investiert derzeit stark in den Breitband-Ausbau. Ziel ist eine Datenrate von 50 Mbit/s. Die größte Förderung bekommt der Landkreis Uckermark mit knapp 20 Millionen Euro.