Tarifverhandlungen an der Charité unterbrochen

Der Vorstand der Charité hat der Gewerkschaft Verdi zufolge am Donnerstag unangekündigt einen Verhandlungstermin zum Tarifvertrag Gesundheitsschutz platzen lassen. Damit wolle der Vorstand die Verhandlungen weiter verzögern und bewirken, dass der für den 8. August angesetzte Warnstreik abgesagt wird, so die Vermutung der Gewerkschaft.

Bei dem Warnstreik gehe es nicht um Geld: Die Beschäftigten erlebten Personalmangel und "ständige Arbeit in Unterbesetzung", begründete Verdi am Donnerstag das Vorgehen. Einschränkungen der Betriebsabläufe sind demnach aber weniger zu erwarten. Eine Notdienstvereinbarung mit dem Arbeitgeber habe Verdi nicht abschließen können, was sich auf die Beteiligung auswirke.